Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найурожайніші сорти фундука — що варто садити на ділянці

Найурожайніші сорти фундука — що варто садити на ділянці

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 06:52
Найурожайніші сорти фундука для присадибної ділянки - що вибрати
Садівник тримає горіхи фундука у руці. Фото: Shutterstock

Фундук можна успішно вирощувати навіть у невеликому приватному саду, але врожайність напряму залежить від правильно підібраного сорту. Деякі види дають великі стабільні горіхи й краще підходять для подальшої переробки.

Новини.LIVE пояснює, які сорти фундука найкраще підходять для приватних садів та чому деякі різновиди значно ефективніші у переробці.

Реклама
Читайте також:

Сорти, зручні для переробки

Експерт радить звертати увагу на різновиди з короткою плюскою — вона спрощує машинне вилущування горіхів. До таких належать:

  • Караманівський (Президент).
  • Кавказ (Морозівський).
  • Кубань.

Високоврожайні сочинські сорти

Для домашнього використання та переробки підходять крупні й стабільні види:

  • Трапезунд.
  • Сочі-1.
  • Сочі-2.

Вони дають великі плоди та добре адаптуються до умов України.

Українські сорти для приватних садів

Для присадибних ділянок експерт виділяє:

  • Шедевр — стабільний урожай, великі горіхи.
  • Святковий — підходить для вживання в свіжому вигляді та сушіння.

Які сорти краще не обирати

Не всі види фундука зручні для переробки — довга плюска ускладнює вилучення ядра, тому такі горіхи важко очищати машинним способом. Американський сорт Енніс хоч і формує великі плоди з високим виходом ядра, але через видовжену форму залишається менш придатним для технологічної обробки.

Ми вже писали про те, як підготувати картоплю та у яких пропорціях використовувати золу для найкращого результату.

Раніше повідомлялося про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Також ми пояснювали те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

врожай город сад сорт фундук
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації