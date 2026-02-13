Найурожайніші сорти фундука для присадибної ділянки - що вибрати

Найурожайніші сорти фундука — що варто садити на ділянці
Фундук можна успішно вирощувати навіть у невеликому приватному саду, але врожайність напряму залежить від правильно підібраного сорту. Деякі види дають великі стабільні горіхи й краще підходять для подальшої переробки.
Новини.LIVE пояснює, які сорти фундука найкраще підходять для приватних садів та чому деякі різновиди значно ефективніші у переробці.
Сорти, зручні для переробки
Експерт радить звертати увагу на різновиди з короткою плюскою — вона спрощує машинне вилущування горіхів. До таких належать:
- Караманівський (Президент).
- Кавказ (Морозівський).
- Кубань.
Високоврожайні сочинські сорти
Для домашнього використання та переробки підходять крупні й стабільні види:
- Трапезунд.
- Сочі-1.
- Сочі-2.
Вони дають великі плоди та добре адаптуються до умов України.
Українські сорти для приватних садів
Для присадибних ділянок експерт виділяє:
- Шедевр — стабільний урожай, великі горіхи.
- Святковий — підходить для вживання в свіжому вигляді та сушіння.
Які сорти краще не обирати
Не всі види фундука зручні для переробки — довга плюска ускладнює вилучення ядра, тому такі горіхи важко очищати машинним способом. Американський сорт Енніс хоч і формує великі плоди з високим виходом ядра, але через видовжену форму залишається менш придатним для технологічної обробки.
