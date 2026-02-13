Найурожайніші сорти фундука для присадибної ділянки - що вибрати

Садівник тримає горіхи фундука у руці. Фото: Shutterstock

Фундук можна успішно вирощувати навіть у невеликому приватному саду, але врожайність напряму залежить від правильно підібраного сорту. Деякі види дають великі стабільні горіхи й краще підходять для подальшої переробки.

Новини.LIVE пояснює, які сорти фундука найкраще підходять для приватних садів та чому деякі різновиди значно ефективніші у переробці.

Сорти, зручні для переробки

Експерт радить звертати увагу на різновиди з короткою плюскою — вона спрощує машинне вилущування горіхів. До таких належать:

Караманівський (Президент).

Кавказ (Морозівський).

Кубань.

Високоврожайні сочинські сорти

Для домашнього використання та переробки підходять крупні й стабільні види:

Трапезунд.

Сочі-1.

Сочі-2.

Вони дають великі плоди та добре адаптуються до умов України.

Українські сорти для приватних садів

Для присадибних ділянок експерт виділяє:

Шедевр — стабільний урожай, великі горіхи.

Святковий — підходить для вживання в свіжому вигляді та сушіння.

Які сорти краще не обирати

Не всі види фундука зручні для переробки — довга плюска ускладнює вилучення ядра, тому такі горіхи важко очищати машинним способом. Американський сорт Енніс хоч і формує великі плоди з високим виходом ядра, але через видовжену форму залишається менш придатним для технологічної обробки.

