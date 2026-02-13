Самые урожайные сорта фундука для приусадебного участка - что выбрать

Самые урожайные сорта фундука — что стоит сажать на участке
Фундук можно успешно выращивать даже в небольшом частном саду, но урожайность напрямую зависит от правильно подобранного сорта. Некоторые виды дают большие стабильные орехи и лучше подходят для дальнейшей переработки.
Новини.LIVE объясняет, какие сорта фундука лучше всего подходят для частных садов и почему некоторые разновидности значительно эффективнее в переработке.
Сорта, удобные для переработки
Эксперт советует обращать внимание на разновидности с короткой плюской — она упрощает машинное вылущивание орехов. К таким относятся:
- Карамановский (Президент).
- Кавказ (Морозовский).
- Кубань.
Высокоурожайные сочинские сорта
Для домашнего использования и переработки подходят крупные и стабильные виды:
- Трапезунд.
- Сочи-1.
- Сочи-2.
Они дают крупные плоды и хорошо адаптируются к условиям Украины.
Украинские сорта для частных садов
Для приусадебных участков эксперт выделяет:
- Шедевр — стабильный урожай, крупные орехи.
- Праздничный — подходит для употребления в свежем виде и сушки.
Какие сорта лучше не выбирать
Не все виды фундука удобны для переработки — длинная плюска затрудняет извлечение ядра, поэтому такие орехи трудно очищать машинным способом. Американский сорт Эннис хоть и формирует крупные плоды с высоким выходом ядра, но из-за удлиненной формы остается менее пригодным для технологической обработки.
