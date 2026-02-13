Видео
Самые урожайные сорта фундука — что стоит сажать на участке

Самые урожайные сорта фундука — что стоит сажать на участке

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 06:52
Самые урожайные сорта фундука для приусадебного участка - что выбрать
Садовник держит орехи фундука в руке. Фото: Shutterstock

Фундук можно успешно выращивать даже в небольшом частном саду, но урожайность напрямую зависит от правильно подобранного сорта. Некоторые виды дают большие стабильные орехи и лучше подходят для дальнейшей переработки.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта фундука лучше всего подходят для частных садов и почему некоторые разновидности значительно эффективнее в переработке.

Сорта, удобные для переработки

Эксперт советует обращать внимание на разновидности с короткой плюской — она упрощает машинное вылущивание орехов. К таким относятся:

  • Карамановский (Президент).
  • Кавказ (Морозовский).
  • Кубань.

Высокоурожайные сочинские сорта

Для домашнего использования и переработки подходят крупные и стабильные виды:

  • Трапезунд.
  • Сочи-1.
  • Сочи-2.

Они дают крупные плоды и хорошо адаптируются к условиям Украины.

Украинские сорта для частных садов

Для приусадебных участков эксперт выделяет:

  • Шедевр — стабильный урожай, крупные орехи.
  • Праздничный — подходит для употребления в свежем виде и сушки.

Какие сорта лучше не выбирать

Не все виды фундука удобны для переработки — длинная плюска затрудняет извлечение ядра, поэтому такие орехи трудно очищать машинным способом. Американский сорт Эннис хоть и формирует крупные плоды с высоким выходом ядра, но из-за удлиненной формы остается менее пригодным для технологической обработки.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
