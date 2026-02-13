Самые урожайные сорта фундука для приусадебного участка - что выбрать

Садовник держит орехи фундука в руке. Фото: Shutterstock

Фундук можно успешно выращивать даже в небольшом частном саду, но урожайность напрямую зависит от правильно подобранного сорта. Некоторые виды дают большие стабильные орехи и лучше подходят для дальнейшей переработки.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта фундука лучше всего подходят для частных садов и почему некоторые разновидности значительно эффективнее в переработке.

Сорта, удобные для переработки

Эксперт советует обращать внимание на разновидности с короткой плюской — она упрощает машинное вылущивание орехов. К таким относятся:

Карамановский (Президент).

Кавказ (Морозовский).

Кубань.

Высокоурожайные сочинские сорта

Для домашнего использования и переработки подходят крупные и стабильные виды:

Трапезунд.

Сочи-1.

Сочи-2.

Они дают крупные плоды и хорошо адаптируются к условиям Украины.

Украинские сорта для частных садов

Для приусадебных участков эксперт выделяет:

Шедевр — стабильный урожай, крупные орехи.

Праздничный — подходит для употребления в свежем виде и сушки.

Какие сорта лучше не выбирать

Не все виды фундука удобны для переработки — длинная плюска затрудняет извлечение ядра, поэтому такие орехи трудно очищать машинным способом. Американский сорт Эннис хоть и формирует крупные плоды с высоким выходом ядра, но из-за удлиненной формы остается менее пригодным для технологической обработки.

