Головна Дім та город Найгірші томати сезону — три сорти, що точно підведуть

Найгірші томати сезону — три сорти, що точно підведуть

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 07:04
Найгірші сорти томатів, які не варто садити - огляд
Незрілі томати на городі. Фото: Gardenuity

Навіть найкрасивіші пакетики насіння можуть дати повне розчарування на грядці. Минулий сезон показав три сорти томатів, які не виправдали очікувань городників: слабкий смак, дрібні плоди й повна відсутність заявлених якостей.

Новини.LIVE пояснює, які помідори краще викреслити зі списку цього року, щоб не втратити час і місце на грядках.

Читайте також:

"Імператор F1": гарний вигляд, але нуль смаку

Гібрид обіцяв високу врожайність, однак плоди виявилися щільними, "гумовими" та майже несмачними навіть у повній стиглості. Замість солодкості — трав’янистий присмак. Урожай виглядав акуратно, але був швидше декоративним, ніж їстівним.

"Золота канарейка": гарний колір, але невдала м’якоть

Жовті грушоподібні плоди мали шанс стати фаворитом, та реальність інша: часто сухі, борошнисті всередині, без аромату й солодкості. Смак залежав від ідеальних умов, яких на грядці буває мало.

"Спалах": ранній, але слабкий

Попри швидке дозрівання, сорт поступився якістю. Плоди дрібні, кислі, без характерного томатного смаку. Такий томат підходить лише "для оскоми", але програє більш смачним і стабільним сортам.

Що варто врахувати цього року

Новинки не завжди кращі за перевірені сорти. Щоб уникнути розчарувань, варто орієнтуватися не на рекламу, а на реальні відгуки городників і стабільні, перевірені часом томати. Перед покупкою насіння завжди оцінюйте досвід минулих сезонів — це допоможе обрати справді надійні та смачні сорти.







врожай поради город сад томат сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
