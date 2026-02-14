Видео
Главная Дом и огород Худшие томаты сезона — три сорта, которые точно подведут

Худшие томаты сезона — три сорта, которые точно подведут

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 07:04
Худшие сорта томатов, которые не стоит сажать - обзор
Незрелые томаты на огороде. Фото: Gardenuity

Даже самые красивые пакетики семян могут дать полное разочарование на грядке. Прошлый сезон показал три сорта томатов, которые не оправдали ожиданий огородников: слабый вкус, мелкие плоды и полное отсутствие заявленных качеств.

Новини.LIVE объясняет, какие помидоры лучше вычеркнуть из списка в этом году, чтобы не потерять время и место на грядках.

Читайте также:

"Император F1": красивый вид, но но ноль вкуса

Гибрид обещал высокую урожайность, однако плоды оказались плотными, "резиновыми" и почти невкусными даже в полной спелости. Вместо сладости — травянистый привкус. Урожай выглядел аккуратно, но был скорее декоративным, чем съедобным.

"Золотая канарейка": красивый цвет, но неудачная мякоть

Желтые грушевидные плоды имели шанс стать фаворитом, но реальность другая: часто сухие, мучнистые внутри, без аромата и сладости. Вкус зависел от идеальных условий, которых на грядке бывает мало.

"Вспышка": ранний, но слабый

Несмотря на быстрое созревание, сорт уступил по качеству. Плоды мелкие, кислые, без характерного томатного вкуса. Такой томат подходит лишь "для оскомины", но проигрывает более вкусным и стабильным сортам.

Что стоит учесть в этом году

Новинки не всегда лучше проверенных сортов. Чтобы избежать разочарований, стоит ориентироваться не на рекламу, а на реальные отзывы огородников и стабильные, проверенные временем томаты. Перед покупкой семян всегда оценивайте опыт прошлых сезонов — это поможет выбрать действительно надежные и вкусные сорта.

Мы уже писали о том, как сделать эффективную мульчу из газет и почему этот метод работает лучше, чем прополка.

Ранее объясняли то, как защитить рассаду от мороза в теплице с помощью двух обогревательных лент.

Подробнее рассказывали о том, почему денежное дерево сбрасывает листья и что нужно изменить в уходе, чтобы растение быстро восстановилось.

урожай советы огород сад томат сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
