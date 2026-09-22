Скільки солі додати у квашену капусту, щоб була хрусткою: точні пропорції на 1 кг

Приготування квашеної капусти. Колаж: Новини.LIVE

Квашена капуста може вийти хрусткою та соковитою, а може вже за кілька днів стати м'якою, слизькою і надто солоною. Причина не завжди у сорті чи способі шинкування. Одна з найважливіших деталей ховається у ложці звичайного продукту. Потрібно правильно розрахувати кількість солі та не помилитися з її видом.

Скільки солі потрібно на 1 кг і яку краще взяти для квашення, розповіли фахівці Good Food, передає Новини.LIVE.

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Яку сіль вибрати для квашеної капусти

Для ферментації найкраще підходить чиста сіль без зайвих добавок або з поміткою "для консервування". Підійде також чиста морська сіль. А от сіль із добавками може впливати на смак або робити розсіл каламутним.

Скільки солі потрібно на 1 кг квашеної капусти

Фахівці радять використовувати приблизно 2% солі від ваги овочів. Тож, пропорція для домашнього квашення — 20-30 г солі на 1 кг нашаткованої капусти. Тоді на 2 кг вам знадобиться 40-60 г, а на 2,5 кг — 50-75 г.

Найточніше відважувати сіль на кухонних вагах. Столові ложки можуть підвести, адже дрібна і крупна сіль мають різну щільність.

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Чому не варто розраховувати кількість солі на трилітрову банку

Популярна порада додати певну кількість солі на трилітрову банку звучить зручно, але вона неточна. В одну й ту саму банку може поміститися різна кількість капусти. Все залежить від товщини нарізки та того, наскільки щільно ви її утрамбуєте. В одному випадку це може бути близько 2 кг, в іншому значно більше. Тому спочатку зважте вже очищену й нашатковану капусту, а лише потім розраховуйте сіль.

Що ще зробити, щоб капуста добре заквасилася

Після додавання солі добре помніть нашатковану капусту руками, доки вона не почне активно виділяти сік. Потім щільно утрамбуйте її в чисту банку. Рідина має покривати овочі, адже капусту важливо тримати зануреною в розсіл.

Під час бродіння утворюється вуглекислий газ. Тому слід регулярно перевіряти заготівлю та випускати накопичені бульбашки. Щодня відкривайте банку, щоб вийшов газ.

При цьому легкий кислий або сірчистий запах ще не означає, що капуста зіпсувалася. Під час ферментації аромат природно змінюється. Насторожити мають насамперед пліснява, незвичайне забарвлення або явні ознаки псування.

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