Сколько соли добавить в квашеную капусту для хруста: точные пропорции на 1 кг

Приготовление квашеной капусты. Коллаж: Новини.LIVE

Квашеная капуста может получиться хрустящей и сочной, а может уже через несколько дней стать мягкой, слизистой и слишком соленой. Причина не всегда кроется в сорте или способе нарезки. Одна из самых важных тонкостей скрывается в ложке обычного продукта. Нужно правильно рассчитать количество соли и не ошибиться с ее видом.

Сколько соли нужно на 1 кг и какую лучше взять для квашения, рассказали специалисты Good Food, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какую соль выбрать для квашеной капусты

Для ферментации лучше всего подходит чистая соль без лишних добавок или с пометкой "для консервирования". Подойдет также чистая морская соль. А вот соль с добавками может влиять на вкус или делать рассол мутным.

Сколько соли нужно на 1 кг квашеной капусты

Специалисты советуют использовать примерно 2% соли от веса овощей. Таким образом, пропорция для домашнего квашения — 20-30 г соли на 1 кг нашинкованной капусты. Тогда на 2 кг вам понадобится 40-60 г, а на 2,5 кг — 50-75 г.

Точнее всего отмерять соль на кухонных весах. Столовые ложки могут подвести, ведь мелкая и крупная соль имеют разную плотность.

Читайте также:

Почему не стоит рассчитывать количество соли на трехлитровую банку

Популярный совет добавить определенное количество соли на трехлитровую банку звучит удобно, но он неточен. В одну и ту же банку может поместиться разное количество капусты. Все зависит от толщины нарезки и от того, насколько плотно вы ее утрамбуете. В одном случае это может быть около 2 кг, в другом — значительно больше. Поэтому сначала взвесьте уже очищенную и нашинкованную капусту, а уже потом рассчитывайте количество соли.

Что еще нужно сделать, чтобы капуста хорошо заквасилась

После добавления соли хорошо размять нашинкованную капусту руками, пока она не начнет активно выделять сок. Затем плотно утрамбуйте ее в чистую банку. Жидкость должна покрывать овощи, ведь капусту важно держать погруженной в рассол.

Во время брожения образуется углекислый газ. Поэтому следует регулярно проверять заготовку и выпускать скопившиеся пузырьки. Ежедневно открывайте банку, чтобы вышел газ.

При этом легкий кислый или сернистый запах еще не означает, что капуста испортилась. Во время ферментации аромат естественным образом меняется. Насторожить должны, прежде всего, плесень, необычная окраска или явные признаки порчи.

Делимся другими полезными советами

Зачем раньше добавляли муку в квашеные огурцы и стоит ли так делать сейчас.

Чем можно заменить уксус для консервирования помидоров и огурцов.

Зачем добавлять кориандр в консервацию и для каких маринованных, соленых и ферментированных овощей он подходит больше всего.