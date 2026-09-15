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Главная Дом и огород Кориандр в консервации: что дает специя и в какие заготовки добавлять

Кориандр в консервации: что дает специя и в какие заготовки добавлять

Ua ru
15 сентября 2026 13:29
Кориандр в консервации: зачем добавлять специю и для каких заготовок она подходит
Кориандр в консервах на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Одна щепотка специи, и вкус привычных домашних заготовок заметно изменится. Многие хозяйки используют кориандр. Эта пряность чрезвычайно ароматная, но подходит далеко не ко всем консервированным продуктам.

Новини.LIVE рассказывает, зачем добавлять кориандр в консервацию и к каким маринованным, соленым и ферментированным овощам он подходит больше всего.

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Что такое кориандр и какой у него вкус

Кориандр — это семена растения, зелень которого нам больше известна как кинза. Однако их вкус заметно отличается. Если свежая кинза обладает резким травянистым ароматом, то семена значительно мягче. Кориандр имеет теплый, слегка сладковатый и пряный вкус с легкими цитрусовыми, цветочными и землистыми нотами.

Можно ли добавлять кориандр в консервацию

Целые семена кориандра часто используют для домашних заготовок. Они постепенно отдают аромат рассолу или маринаду.

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А вот молотый кориандр, хотя и обладает гораздо более интенсивным вкусом, но быстрее теряет аромат и может давать осадок, поэтому для банок с овощами лучше использовать целые семена.

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Зачем добавляют кориандр в заготовки

Главная задача специи — придать маринаду легкую цитрусовую свежесть, теплую пряность и характерный аромат.

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Особенно хорошо он сочетается с:

  • семенами горчицы;
  • черным и душистым перцем;
  • укропом;
  • чесноком;
  • фенхелем;
  • тмином.

К каким овощам лучше всего добавлять кориандр

Семена кориандра универсальны и подходят для многих домашних заготовок. В маринадах они особенно хорошо сочетаются с:

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  • огурцами;
  • помидорами черри;
  • морковью;
  • редисом;
  • луком;
  • чесноком;
  • стручковой фасолью;
  • сельдереем;
  • цветной капустой.

При засолке кориандр можно добавлять к огурцам, капусте и овощным ассорти. Специя делает аромат рассола более сложным, но не перебивает вкус основных ингредиентов.

Она хорошо подходит и для ферментированных овощей. Семена кориандра используют с капустой, морковью, свеклой, редиской, репой.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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