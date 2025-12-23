Чому варто посадити цикламен - кращі сорти та правила зимового догляду

Цикламен у снігу. Фото: iStockphoto

Цикламен — морозостійка квітка, здатна цвісти навіть у холодний сезон, коли більшість рослин втрачає декоративність. Він легко переносить низькі температури та оживлює зимовий сад яскравими барвами.

Новини.LIVE розповідає, чому цикламен ідеальний для зимового озеленення та як правильно доглядати за ним.

Цикламен — ідеальна квітка для зимового саду

Цикламен залишається одним із найвитриваліших виборів для озеленення у холодний сезон. Він комфортно почувається в тіні, легко переносить прохолоду та зберігає декоративність навіть під час тривалих опадів і зниження температури.

Чому цикламен цвіте навіть узимку

Витримує легкі морози та нестачу сонця.

Зберігає яскраві рожеві, білі й червоні квіти всю зиму.

Мармурове листя залишається декоративним після завершення цвітіння.

Підходить для клумб, горщиків, підвіконь і затінених куточків саду.

Найкращі види для холодного сезону

Особливо зимостійкими вважають Cyclamen coum і Cyclamen hederifolium. Вони витримують прохолодні ночі, не втрачають листя та добре розвиваються у напівтіні, де інші культури слабшають від браку світла.

Догляд за цикламеном у холодні місяці

Для здорового росту рослині потрібні легкий ґрунт та якісний дренаж, щоб уникнути застою вологи. Корисно додати шар мульчі — це захищає корені від промерзання та допомагає цикламену зберігати стабільну декоративність упродовж усієї зими.

