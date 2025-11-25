Відео
Щоб різдвяник цвів на новорічні свята — секрети догляду

Щоб різдвяник цвів на новорічні свята — секрети догляду

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 18:58
Оновлено: 19:20
Як змусити різдвяник зацвісти на новорічні свята - режим, догляд і підживлення
Різдвяник у будинку. Фото: Florenium

Різдвяник формує бутони взимку, але за неправильного догляду вони легко опадають. Щоб рослина розквітла саме до новорічних свят, потрібно дотриматися кількох важливих умов та правильно підгодувати у листопаді.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати декабрист до пишного зимового цвітіння.



Чому різдвяник не цвіте взимку

Для формування бутонів рослині потрібна прохолода, помірний полив і стабільне освітлення. Найменший стрес — пересушення, надмір вологи або різкий перепад температур — призводить до того, що бутони опадають ще до розкриття.

Підживлення, яке запускає цвітіння

У листопаді-грудні декабристу потрібні:

  • фосфорно-калійні добрива — для формування великої кількості бутонів;
  • органічні настої (яблучні шкірки, гранатові кірки);
  • бурштинова кислота + монокалій фосфат — розчин раз на 2 тижні;
  • борна кислота — стимулює міцні квітконіжки.

Підживлення дають під корінь, чергуючи мінеральні та органічні.

Важливі умови для цвітіння

Різдвяник потребує правильного температурного графіка:

  • 16-20°C — у період росту;
  • 12-14°C — під час формування бутонів;
  • близько 15°C — у період цвітіння.

Полив — лише після підсихання верхнього шару ґрунту. Великий горщик теж заважає цвісти, тому рослині потрібна тісніша ємність.

Часті помилки, що зупиняють цвітіння

Рослина повинна мати період відпочинку за 50 днів до бажаного цвітіння: прохолода та мінімальний полив. Декабрист не переносить прямого сонця та поворотів горщика. Якщо змінити його положення навколо осі, бутони масово обсипаються.

Ми вже розповідали про те, які компоненти додати восени, щоб оздоровити ґрунт і захистити розсаду від чорної ніжки.

Також раніше пояснювали те, як правильно виконати осінній догляд за вишнею.

Детальніше ми розповідали про те, чим ризикує власник дачі, висаджуючи хміль.

рослини квіти поради домашні квіти кімнатні рослини декабрист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
