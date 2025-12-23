Почему стоит посадить цикламен - лучшие сорта и правила зимнего ухода

Идеальный зимний цветок — лучшие сорта цикламена и правила ухода
Цикламен — морозостойкий цветок, способный цвести даже в холодный сезон, когда большинство растений теряет декоративность. Он легко переносит низкие температуры и оживляет зимний сад яркими красками.
Новини.LIVE рассказывает, почему цикламен идеален для зимнего озеленения и как правильно ухаживать за ним.
Цикламен — идеальный цветок для зимнего сада
Цикламен остается одним из самых выносливых выборов для озеленения в холодный сезон. Он комфортно чувствует себя в тени, легко переносит прохладу и сохраняет декоративность даже во время длительных осадков и снижения температуры.
Почему цикламен цветет даже зимой
- Выдерживает легкие морозы и недостаток солнца.
- Сохраняет яркие розовые, белые и красные цветы всю зиму.
- Мраморные листья остаются декоративными после завершения цветения.
- Подходит для клумб, горшков, подоконников и затененных уголков сада.
Самые лучшие виды для холодного сезона
Особенно зимостойкими считают Cyclamen coum и Cyclamen hederifolium. Они выдерживают прохладные ночи, не теряют листья и хорошо развиваются в полутени, где другие культуры ослабевают от недостатка света.
Уход за цикламеном в холодные месяцы
Для здорового роста растению нужна легкая почва и качественный дренаж, чтобы избежать застоя влаги. Полезно добавить слой мульчи — это защищает корни от промерзания и помогает цикламену сохранять стабильную декоративность на протяжении всей зимы.
