Идеальный зимний цветок — лучшие сорта цикламена и правила ухода

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 16:54
Почему стоит посадить цикламен - лучшие сорта и правила зимнего ухода
Цикламен в снегу. Фото: iStockphoto

Цикламен — морозостойкий цветок, способный цвести даже в холодный сезон, когда большинство растений теряет декоративность. Он легко переносит низкие температуры и оживляет зимний сад яркими красками.

Новини.LIVE рассказывает, почему цикламен идеален для зимнего озеленения и как правильно ухаживать за ним.

Цикламен — идеальный цветок для зимнего сада

Цикламен остается одним из самых выносливых выборов для озеленения в холодный сезон. Он комфортно чувствует себя в тени, легко переносит прохладу и сохраняет декоративность даже во время длительных осадков и снижения температуры.

Почему цикламен цветет даже зимой

  • Выдерживает легкие морозы и недостаток солнца.
  • Сохраняет яркие розовые, белые и красные цветы всю зиму.
  • Мраморные листья остаются декоративными после завершения цветения.
  • Подходит для клумб, горшков, подоконников и затененных уголков сада.

Самые лучшие виды для холодного сезона

Особенно зимостойкими считают Cyclamen coum и Cyclamen hederifolium. Они выдерживают прохладные ночи, не теряют листья и хорошо развиваются в полутени, где другие культуры ослабевают от недостатка света.

Уход за цикламеном в холодные месяцы

Для здорового роста растению нужна легкая почва и качественный дренаж, чтобы избежать застоя влаги. Полезно добавить слой мульчи — это защищает корни от промерзания и помогает цикламену сохранять стабильную декоративность на протяжении всей зимы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
