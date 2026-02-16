Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно посадити лілії навесні — прості поради для успіху

Як правильно посадити лілії навесні — прості поради для успіху

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 00:59
Як садити лілії навесні - підготовка цибулин, ґрунту та правила посадки в ґрунт
Лілії ростуть у саду. Фото: Freepik

Лілії прекрасно приживаються й рясно цвітуть, якщо правильно підготувати цибулини, ґрунт і місце посадки. Декілька простих весняних кроків допоможуть уникнути помилок і забезпечать здорові рослини та вражаюче цвітіння вже цього сезону.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати цибулини лілій, обрати правильне місце та висадити їх у ґрунт, щоб рослини добре прижилися.

Реклама
Читайте також:

Підготовка цибулин перед посадкою

Цибулини замочують у темному розчині марганцівки на 30 хвилин — це знезаражує посадковий матеріал і знижує ризик грибкових хвороб. Після обробки їх легко просушити й одразу висаджувати. Такий простий етап підготовки забезпечує швидке вкорінення та значно підвищує стійкість лілій на старті росту.

Який ґрунт потрібен ліліям

Рослина любить пухкий, родючий і нейтральний ґрунт. Обов’язково додайте дренаж — керамзит або пісок. Якщо ґрунт важкий:

  • додати пісок;
  • використовувати розпушувачі.

Це запобігає застою води та гнилі коріння.

Підготовка грядки та правила посадки

Грядку прополюють, розпушують і очищають від старих корінців. Висаджують у 2-3 ряди з відстанню 20-30 см. Глибина — три висоти цибулини. Молоді паростки не можна пошкоджувати, корені розправляють уздовж цибулини.

Полив та подальший догляд

Після посадки лілії поливають чистою водою або розчином стимулятора вкорінення, наприклад гумату калію. Влітку підживлюють комплексним добривом, щоб забезпечити рясне та тривале цвітіння.

Ми вже писали про те, як захистити розсаду від морозу в теплиці за допомогою двох обігрівальних стрічок.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь найкраще переживають морозні зими та дають рясний урожай без ризику вимерзання.

Детальніше розповідали про те, як виростити рівну і солодку моркву та які прийоми ґрунтової підготовки дають найкращий результат.

рослини поради сад лілії клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації