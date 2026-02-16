Як садити лілії навесні - підготовка цибулин, ґрунту та правила посадки в ґрунт

Лілії ростуть у саду. Фото: Freepik

Лілії прекрасно приживаються й рясно цвітуть, якщо правильно підготувати цибулини, ґрунт і місце посадки. Декілька простих весняних кроків допоможуть уникнути помилок і забезпечать здорові рослини та вражаюче цвітіння вже цього сезону.

Підготовка цибулин перед посадкою

Цибулини замочують у темному розчині марганцівки на 30 хвилин — це знезаражує посадковий матеріал і знижує ризик грибкових хвороб. Після обробки їх легко просушити й одразу висаджувати. Такий простий етап підготовки забезпечує швидке вкорінення та значно підвищує стійкість лілій на старті росту.

Який ґрунт потрібен ліліям

Рослина любить пухкий, родючий і нейтральний ґрунт. Обов’язково додайте дренаж — керамзит або пісок. Якщо ґрунт важкий:

додати пісок;

використовувати розпушувачі.

Це запобігає застою води та гнилі коріння.

Підготовка грядки та правила посадки

Грядку прополюють, розпушують і очищають від старих корінців. Висаджують у 2-3 ряди з відстанню 20-30 см. Глибина — три висоти цибулини. Молоді паростки не можна пошкоджувати, корені розправляють уздовж цибулини.

Полив та подальший догляд

Після посадки лілії поливають чистою водою або розчином стимулятора вкорінення, наприклад гумату калію. Влітку підживлюють комплексним добривом, щоб забезпечити рясне та тривале цвітіння.

