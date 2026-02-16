Как сажать лилии весной - подготовка луковиц, почвы и правила посадки в грунт

Как правильно посадить лилии весной — простые советы для успеха
Лилии прекрасно приживаются и обильно цветут, если правильно подготовить луковицы, почву и место посадки. Несколько простых весенних шагов помогут избежать ошибок и обеспечат здоровые растения и впечатляющее цветение уже в этом сезоне.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовить луковицы лилий, выбрать правильное место и высадить их в грунт, чтобы растения хорошо прижились.
Подготовка луковиц перед посадкой
Луковицы замачивают в темном растворе марганцовки на 30 минут — это обеззараживает посадочный материал и снижает риск грибковых болезней. После обработки их легко просушить и сразу высаживать. Такой простой этап подготовки обеспечивает быстрое укоренение и значительно повышает устойчивость лилий на старте роста.
Какая почва нужна лилиям
Растение любит рыхлую, плодородную и нейтральную почву. Обязательно добавьте дренаж — керамзит или песок. Если почва тяжелая:
- добавить песок;
- использовать разрыхлители.
Это предотвратит застой воды и гниль корней.
Подготовка грядки и правила посадки
Грядку пропалывают, рыхлят и очищают от старых корешков. Высаживают в 2-3 ряда с расстоянием 20-30 см. Глубина — три высоты луковицы. Молодые ростки нельзя повреждать, корни расправляют вдоль луковицы.
Полив и дальнейший уход за лилиями
После посадки лилии поливают чистой водой или раствором стимулятора укоренения, например гумата калия. Летом подкармливают комплексным удобрением, чтобы обеспечить обильное и продолжительное цветение.
