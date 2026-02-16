Как сажать лилии весной - подготовка луковиц, почвы и правила посадки в грунт

Лилии растут в саду. Фото: Freepik

Лилии прекрасно приживаются и обильно цветут, если правильно подготовить луковицы, почву и место посадки. Несколько простых весенних шагов помогут избежать ошибок и обеспечат здоровые растения и впечатляющее цветение уже в этом сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить луковицы лилий, выбрать правильное место и высадить их в грунт, чтобы растения хорошо прижились.

Подготовка луковиц перед посадкой

Луковицы замачивают в темном растворе марганцовки на 30 минут — это обеззараживает посадочный материал и снижает риск грибковых болезней. После обработки их легко просушить и сразу высаживать. Такой простой этап подготовки обеспечивает быстрое укоренение и значительно повышает устойчивость лилий на старте роста.

Какая почва нужна лилиям

Растение любит рыхлую, плодородную и нейтральную почву. Обязательно добавьте дренаж — керамзит или песок. Если почва тяжелая:

добавить песок;

использовать разрыхлители.

Это предотвратит застой воды и гниль корней.

Подготовка грядки и правила посадки

Грядку пропалывают, рыхлят и очищают от старых корешков. Высаживают в 2-3 ряда с расстоянием 20-30 см. Глубина — три высоты луковицы. Молодые ростки нельзя повреждать, корни расправляют вдоль луковицы.

Полив и дальнейший уход за лилиями

После посадки лилии поливают чистой водой или раствором стимулятора укоренения, например гумата калия. Летом подкармливают комплексным удобрением, чтобы обеспечить обильное и продолжительное цветение.

