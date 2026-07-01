Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Гусениця нападає на капусту: як захистити овоч від шкідника

Гусениця нападає на капусту: як захистити овоч від шкідника

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 05:03
Як захистити капусту від гусениці: один дешевий натуральний продукт
Обробка капусти від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Не встигає білокачанна капуста на грядках наростити соковиті листочки, як з'являються гусениці, які перетворюють їх на решето. Незвані гості здатні за кілька днів зіпсувати врожай. Але є один дешевий та доступний усім продукт, який захистить овоч від шкідника.

Новини.LIVE розповідає, чим варто обробити капусту, щоб врятувати від гусениці.

Найкращий натуральний засіб від гусениці на капусті

Цей продукт неодноразово перевірений на практиці, і він вважається одним із найефективніших. Це звичайна харчова сода

Секрет дуже простий. Рано-вранці, коли на листі ще тримається роса, потрібно злегка припорошити капусту невеликою кількістю харчової соди. Завдяки волозі порошок добре прилипає до листків, тому додатково розводити його у воді не потрібно.

Достатньо тонкого шару соди, а обробку можна повторити після сильного дощу, якщо засіб повністю змився. Дрібні частинки соди залишаються на листі й ускладнюють живлення гусениць, через що вони залишають рослину.

Читайте також:

Важливо: цей засіб діє більше як профілактика. Якщо рослина сильно уражена, без інсектицидів не впоратись.

Чи впливає сода на врожай капусти

Сода не змінює смак білокачанної капусти та не залишає стороннього присмаку. Тому цей метод часто обирають прихильники вирощування овочів без великої кількості хімічних препаратів.

Також ділимося іншими корисними порадами для здоров'я рослин на грядках

Що слід зробити з капустою, щоб вона не розтріскувалася на грядках.

Як захистити від слимаків грядки та майбутній врожай.

Як врятувати руколу від нашестя шкідників.

боротьба зі шкідниками врожай капусти білокачанна капуста
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації