Як захистити капусту від гусениці: один дешевий натуральний продукт

Обробка капусти від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Не встигає білокачанна капуста на грядках наростити соковиті листочки, як з'являються гусениці, які перетворюють їх на решето. Незвані гості здатні за кілька днів зіпсувати врожай. Але є один дешевий та доступний усім продукт, який захистить овоч від шкідника.

Новини.LIVE розповідає, чим варто обробити капусту, щоб врятувати від гусениці.

Найкращий натуральний засіб від гусениці на капусті

Цей продукт неодноразово перевірений на практиці, і він вважається одним із найефективніших. Це звичайна харчова сода.

Секрет дуже простий. Рано-вранці, коли на листі ще тримається роса, потрібно злегка припорошити капусту невеликою кількістю харчової соди. Завдяки волозі порошок добре прилипає до листків, тому додатково розводити його у воді не потрібно.

Достатньо тонкого шару соди, а обробку можна повторити після сильного дощу, якщо засіб повністю змився. Дрібні частинки соди залишаються на листі й ускладнюють живлення гусениць, через що вони залишають рослину.

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Важливо: цей засіб діє більше як профілактика. Якщо рослина сильно уражена, без інсектицидів не впоратись.

Чи впливає сода на врожай капусти

Сода не змінює смак білокачанної капусти та не залишає стороннього присмаку. Тому цей метод часто обирають прихильники вирощування овочів без великої кількості хімічних препаратів.

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