Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Гусеница нападает на капусту: как защитить овощ от вредителя

Гусеница нападает на капусту: как защитить овощ от вредителя

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 05:03
Как защитить капусту от гусениц: один недорогой натуральный продукт
Обработка капусты от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Не успевает белокочанная капуста на грядках отрастить сочные листья, как появляются гусеницы, которые превращают их в решето. Незваные гости способны за несколько дней испортить урожай. Но есть один дешевый и доступный всем продукт, который защитит овощ от вредителя.

Новини.LIVE рассказывают, чем стоит обработать капусту, чтобы спасти ее от гусениц.

Лучшее натуральное средство от гусениц на капусте

Этот продукт неоднократно проверен на практике и считается одним из самых эффективных. Это обычная пищевая сода.

Секрет очень прост. Рано утром, когда на листьях ещё держится роса, нужно слегка припорошить капусту небольшим количеством пищевой соды. Благодаря влаге порошок хорошо прилипает к листьям, поэтому дополнительно разводить его в воде не нужно.

Достаточно тонкого слоя соды, а обработку можно повторить после сильного дождя, если средство полностью смылось. Мелкие частицы соды остаются на листьях и затрудняют питание гусениц, из-за чего они покидают растение.

Читайте также:

Важно: это средство действует скорее в качестве профилактики. Если растение сильно поражено, без инсектицидов не обойтись.

Влияет ли сода на урожай капусты

Сода не изменяет вкус белокочанной капусты и не оставляет постороннего привкуса. Поэтому этот метод часто выбирают сторонники выращивания овощей без использования большого количества химических препаратов.

Также делимся другими полезными советами для здоровья растений на грядках

Что нужно сделать с капустой, чтобы она не растрескивалась на грядках.

Как защитить от слизней грядки и будущий урожай.

Как спасти рукколу от нашествия вредителей.

борьба с вредителями урожай капусты белокочанная капуста
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации