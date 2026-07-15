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Головна Дім та город Груша скидає зав'язі: у чому причина та як не залишитися без врожаю

Груша скидає зав'язі: у чому причина та як не залишитися без врожаю

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 06:52
Чому груша скидає зав'язі та як врятувати врожай: поради садівників
Догляд за грушею для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Груша у саду — справжній must-have. З соковитих та солодких плодів можна готувати безліч десертів, закривати на зиму компоти та варення. Та все ж для щедрого врожаю необхідно дотримуватися певних правил догляду, інакше плодове дерево може скинути зав'язь, і частину майбутніх плодів буде втрачено. 

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, чому груша скидає зав'язі та як врятувати врожай.

Груша скидає зав'язі: які головні причини

Дефіцит поживних речовин

Через нестачу азоту, калію, фосфору та інших мікроелементів імунітет дерева падає, тому воно може позбавитися частини зав'язей. Фахівці радять вносити добрива навесні та на початку літа.

Нестача вологи

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Не можна пропускати полив рослини в період після цвітіння та під час активного росту плодів. Також слід забезпечувати достатню кількість вологи у спеку. Інакше коренева система не зможе забезпечити всі плоди достатньою кількістю води й дереву доведеться скинути зайві зав'язі.

Шкідники та хвороби

Причиною втрати врожаю можуть бути:

  • грибкові захворювання;
  • попелиця;
  • плодожерка;
  • галиця та інші шкідники.

Вони послаблюють дерево, пошкоджують молоді плоди й нерідко провокують їхнє опадання. Регулярний огляд крони та профілактичні обробки допоможуть уникнути серйозних проблем.

Помилки під час обрізання

Під час формувальної обрізки слід видаляти сухі, пошкоджені та загущені гілки. Якщо ж обрізати забагато, плодове дерево витрачатиме сили на відновлення пагонів, а не на розвиток плодів.

Природне проріджування плодів

Якщо опадає невелика кількість зав'язей, хвилюватися не варто. Після цвітіння груша може самостійно скидати частину зав'язей. Це природний процес, завдяки якому дерево залишає лише ті плоди, які зможе повноцінно виростити.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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