Почему груша сбрасывает завязи и как спасти урожай: советы садоводов

Уход за грушей для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Груша в саду — настоящий must-have. Из сочных и сладких плодов можно готовить множество десертов, заготавливать на зиму компоты и варенье. Но все же для большого урожая необходимо соблюдать определенные правила ухода, иначе плодовое дерево может сбросить завязи, и часть будущих плодов будет потеряна.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, почему груша сбрасывает завязи и как спасти урожай.

Груша сбрасывает завязи: основные причины

Дефицит питательных веществ

Из-за недостатка азота, калия, фосфора и других микроэлементов иммунитет дерева снижается, поэтому оно может сбросить часть завязей. Специалисты советуют вносить удобрения весной и в начале лета.

Недостаток влаги

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Нельзя пропускать полив растения в период после цветения и во время активного роста плодов. Также следует обеспечивать достаточное количество влаги в жару. В противном случае корневая система не сможет обеспечить все плоды достаточным количеством воды, и дереву придется сбросить лишние завязи.

Вредители и болезни

Причиной потери урожая могут быть:

грибковые заболевания;

тля;

плодожорка;

галица и другие вредители.

Они ослабляют дерево, повреждают молодые плоды и нередко вызывают их опадение. Регулярный осмотр кроны и профилактические обработки помогут избежать серьезных проблем.

Ошибки при обрезке

Во время формирующей обрезки следует удалять сухие, поврежденные и загущенные ветви. Если обрезать слишком много, плодовое дерево будет тратить силы на восстановление побегов, а не на развитие плодов.

Естественное прореживание плодов

Если опадает небольшое количество завязей, волноваться не стоит. После цветения груша может самостоятельно сбрасывать часть завязей. Это естественный процесс, благодаря которому дерево оставляет только те плоды, которые сможет полноценно вырастить.

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