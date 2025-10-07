Чому горять щоки у різні дні тижня - народні прикмети, значення для жінок і чоловіків

Жінка дивиться в дзеркало.Фото: Unsplash

Наші предки вважали, що палаючі щоки — не просто реакція організму, а знак згори. В одні дні це могло обіцяти кохання, в інші — непорозуміння чи навіть сварку.

Новини.LIVE розповідає, що означають гарячі щоки у різні дні тижня за народними прикметами.

Що означає, коли горять щоки

За народними повір’ями, палаючі щоки сигналізують, що про людину згадують.

Права щока — хтось говорить добре, згадує з любов’ю чи повагою.

Ліва щока — плітки, заздрість або недобрі думки.

Якщо палають обидві, очікуйте емоційної розмови чи суперечки.

Щоб "змити" негатив, радили вмитися прохолодною або свяченою водою.

Значення за днями тижня

Понеділок — нове знайомство або зустріч зі старим другом.

Вівторок — можливий конфлікт чи суперечка.

Середа — удача у справах і сприятливий день для починань.

Четвер — приємна новина або сюрприз.

П’ятниця — добра звістка чи зустріч із близькими.

Субота — гарний настрій і весела подія.

Неділя — ймовірні сімейні непорозуміння або сварка.

Прикмети про гарячі щоки — частина давніх вірувань, які допомагали людям пояснювати події навколо. І навіть якщо ти не віриш у знаки, погодься: коли щоки палають — хтось точно тебе згадує.

