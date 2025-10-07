Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Дім та город Горять щоки у понеділок чи неділю — що це означає

Горять щоки у понеділок чи неділю — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 01:00
Чому горять щоки у різні дні тижня - народні прикмети, значення для жінок і чоловіків
Жінка дивиться в дзеркало.Фото: Unsplash

Наші предки вважали, що палаючі щоки — не просто реакція організму, а знак згори. В одні дні це могло обіцяти кохання, в інші — непорозуміння чи навіть сварку.

Новини.LIVE розповідає, що означають гарячі щоки у різні дні тижня за народними прикметами.

Читайте також:

Що означає, коли горять щоки

За народними повір’ями, палаючі щоки сигналізують, що про людину згадують.

  • Права щока — хтось говорить добре, згадує з любов’ю чи повагою.
  • Ліва щока — плітки, заздрість або недобрі думки.
  • Якщо палають обидві, очікуйте емоційної розмови чи суперечки.

Щоб "змити" негатив, радили вмитися прохолодною або свяченою водою.

Значення за днями тижня

  • Понеділок — нове знайомство або зустріч зі старим другом.
  • Вівторок — можливий конфлікт чи суперечка.
  • Середа — удача у справах і сприятливий день для починань.
  • Четвер — приємна новина або сюрприз.
  • П’ятниця — добра звістка чи зустріч із близькими.
  • Субота — гарний настрій і весела подія.
  • Неділя — ймовірні сімейні непорозуміння або сварка.

Прикмети про гарячі щоки — частина давніх вірувань, які допомагали людям пояснювати події навколо. І навіть якщо ти не віриш у знаки, погодься: коли щоки палають — хтось точно тебе згадує.

Ми вже писали про те, як швидко очистити чашки від чайного і кавового нальоту.

Раніше пояснювали те, як підготувати пеларгонію до зими, щоб вона пережила холод без втрат.

Детальніше розповідали про те, як ефективно прибрати запах у вуличному туалеті та вигрібній ямі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
