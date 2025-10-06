Як позбутися запаху у вуличному туалеті - народні методи, хімічні та біологічні засоби

Вуличний туалет у саду. Фото: iStockphoto

Щоб у вуличному туалеті не з’являвся неприємний запах, важливо не маскувати його, а усунути джерело проблеми. Для цього є кілька перевірених народних, хімічних та біологічних засобів.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно прибрати запах у вуличному туалеті та вигрібній ямі.

Народні методи

Зола. 1-2 кг на місяць нейтралізують кислотність і зменшують сморід.

1-2 кг на місяць нейтралізують кислотність і зменшують сморід. Тирса або торф. Поглинають вологу й прискорюють компостування.

Поглинають вологу й прискорюють компостування. Свіжі трави. Кропива, м’ята чи бадилля томатів діють як природні антисептики.

Просте очищення

Суміш соди з оцтом або лимонною кислотою допомагає розщепити відходи й прибрати запах. Після обробки слід промити яму гарячою водою. Такий метод доступний кожному і підходить для регулярного використання без значних витрат.

Хімічні засоби

Аерозолі й спреї розщеплюють молекули запаху та дезінфікують.

Активоване вугілля або спеціальні сорбенти вбирають гази й вологу.

Біопрепарати

Живі бактерії та ферменти знищують органіку природним шляхом і надовго усувають джерело запаху. Вони безпечні для людей, тварин і довкілля. Регулярне використання біопрепаратів підтримує чистоту вигрібної ями та запобігає повторній появі смороду.

Додаткові поради

Забезпечте вентиляцію, регулярно доглядайте яму, а для аромату можна висадити поруч рослини з приємним запахом. Такі прості дії підсилюють ефективність інших методів і допомагають надовго зберегти чистоту та комфорт.

