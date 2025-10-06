Відео
Головна Дім та город Запах у вуличному туалеті зникне — найкращі методи та засоби

Запах у вуличному туалеті зникне — найкращі методи та засоби

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:10
Як позбутися запаху у вуличному туалеті - народні методи, хімічні та біологічні засоби
Вуличний туалет у саду. Фото: iStockphoto

Щоб у вуличному туалеті не з’являвся неприємний запах, важливо не маскувати його, а усунути джерело проблеми. Для цього є кілька перевірених народних, хімічних та біологічних засобів.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно прибрати запах у вуличному туалеті та вигрібній ямі.

Реклама
Читайте також:

Народні методи

  • Зола. 1-2 кг на місяць нейтралізують кислотність і зменшують сморід.
  • Тирса або торф. Поглинають вологу й прискорюють компостування.
  • Свіжі трави. Кропива, м’ята чи бадилля томатів діють як природні антисептики.

Просте очищення

Суміш соди з оцтом або лимонною кислотою допомагає розщепити відходи й прибрати запах. Після обробки слід промити яму гарячою водою. Такий метод доступний кожному і підходить для регулярного використання без значних витрат.

Хімічні засоби

  • Аерозолі й спреї розщеплюють молекули запаху та дезінфікують.
  • Активоване вугілля або спеціальні сорбенти вбирають гази й вологу.

Біопрепарати

Живі бактерії та ферменти знищують органіку природним шляхом і надовго усувають джерело запаху. Вони безпечні для людей, тварин і довкілля. Регулярне використання біопрепаратів підтримує чистоту вигрібної ями та запобігає повторній появі смороду.

Додаткові поради

Забезпечте вентиляцію, регулярно доглядайте яму, а для аромату можна висадити поруч рослини з приємним запахом. Такі прості дії підсилюють ефективність інших методів і допомагають надовго зберегти чистоту та комфорт.

Ми вже розповідали про те, як назавжди вивести портулак з городу.

Також раніше пояснювали те, які найурожайніші сорти кавунів у 2025 році.

Детальніше ми розповідали про те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025 року.

туалети поради будинок ефективні способи запах
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
