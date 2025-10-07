Почему горят щеки в разные дни недели - народные приметы, значение для женщин и мужчин

Женщина смотрит в зеркало.Фото: Unsplash

Наши предки считали, что горящие щеки - не просто реакция организма, а знак свыше. В одни дни это могло обещать любовь, в другие — недоразумение или даже ссору.

Новини.LIVE рассказывает, что означают горячие щеки в разные дни недели по народным приметам.

Что значит, когда горят щеки

По народным поверьям, горящие щеки сигнализируют, что о человеке вспоминают.

Правая щека — кто-то говорит хорошо, вспоминает с любовью или уважением.

Левая щека — сплетни, зависть или недобрые мысли.

Если горят обе, ожидайте эмоционального разговора или спора.

Чтобы "смыть" негатив, советовали умыться прохладной или святой водой.

Значение по дням недели

Понедельник — новое знакомство или встреча со старым другом.

Вторник — возможен конфликт или спор.

Среда — удача в делах и благоприятный день для начинаний.

Четверг — приятная новость или сюрприз.

Пятница — хорошее известие или встреча с близкими.

Суббота — хорошее настроение и веселое событие.

Воскресенье — вероятны семейные недоразумения или ссора.

Приметы про горячие щеки — часть древних верований, которые помогали людям объяснять события вокруг. И даже если ты не веришь в знаки, согласись: когда щеки горят — кто-то точно тебя вспоминает.

