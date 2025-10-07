Почему горят щеки в разные дни недели - народные приметы, значение для женщин и мужчин

Горят щеки в понедельник или воскресенье — что это значит
Наши предки считали, что горящие щеки - не просто реакция организма, а знак свыше. В одни дни это могло обещать любовь, в другие — недоразумение или даже ссору.
Новини.LIVE рассказывает, что означают горячие щеки в разные дни недели по народным приметам.
Что значит, когда горят щеки
По народным поверьям, горящие щеки сигнализируют, что о человеке вспоминают.
- Правая щека — кто-то говорит хорошо, вспоминает с любовью или уважением.
- Левая щека — сплетни, зависть или недобрые мысли.
- Если горят обе, ожидайте эмоционального разговора или спора.
Чтобы "смыть" негатив, советовали умыться прохладной или святой водой.
Значение по дням недели
- Понедельник — новое знакомство или встреча со старым другом.
- Вторник — возможен конфликт или спор.
- Среда — удача в делах и благоприятный день для начинаний.
- Четверг — приятная новость или сюрприз.
- Пятница — хорошее известие или встреча с близкими.
- Суббота — хорошее настроение и веселое событие.
- Воскресенье — вероятны семейные недоразумения или ссора.
Приметы про горячие щеки — часть древних верований, которые помогали людям объяснять события вокруг. И даже если ты не веришь в знаки, согласись: когда щеки горят — кто-то точно тебя вспоминает.
