Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Дом и огород Горят щеки в понедельник или воскресенье — что это значит

Горят щеки в понедельник или воскресенье — что это значит

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 01:00
Почему горят щеки в разные дни недели - народные приметы, значение для женщин и мужчин
Женщина смотрит в зеркало.Фото: Unsplash

Наши предки считали, что горящие щеки - не просто реакция организма, а знак свыше. В одни дни это могло обещать любовь, в другие — недоразумение или даже ссору.

Новини.LIVE рассказывает, что означают горячие щеки в разные дни недели по народным приметам.

Читайте также:

Что значит, когда горят щеки

По народным поверьям, горящие щеки сигнализируют, что о человеке вспоминают.

  • Правая щека — кто-то говорит хорошо, вспоминает с любовью или уважением.
  • Левая щека — сплетни, зависть или недобрые мысли.
  • Если горят обе, ожидайте эмоционального разговора или спора.

Чтобы "смыть" негатив, советовали умыться прохладной или святой водой.

Значение по дням недели

  • Понедельник — новое знакомство или встреча со старым другом.
  • Вторник — возможен конфликт или спор.
  • Среда — удача в делах и благоприятный день для начинаний.
  • Четверг — приятная новость или сюрприз.
  • Пятница — хорошее известие или встреча с близкими.
  • Суббота — хорошее настроение и веселое событие.
  • Воскресенье — вероятны семейные недоразумения или ссора.

Приметы про горячие щеки — часть древних верований, которые помогали людям объяснять события вокруг. И даже если ты не веришь в знаки, согласись: когда щеки горят — кто-то точно тебя вспоминает.

Мы уже писали о том, как быстро очистить чашки от чайного и кофейного налета.

Ранее объясняли то, как подготовить пеларгонию к зиме, чтобы она пережила холода без потерь.

Подробнее рассказывали о том, как эффективно убрать запах в уличном туалете и выгребной яме.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
