Головна Дім та город Чому поросль повертається і як її зупинити — просте рішення

Чому поросль повертається і як її зупинити — просте рішення

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 10:10
Оновлено: 16:11
Як позбутися порослі на яблуні, сливі та вишні - причина і правильний спосіб видалення
Людина видаляє поросль на дереві. Фото: Pinterest

Поросль біля яблуні, вишні чи сливи з’являється навіть після десятого зрізання за літо, бо дерево подає сигнал про проблему. Восени пагони виснажують коріння ще сильніше та гальмують підготовку до зими.

Новини.LIVE пояснює, чому поросль повертається та як її прибрати правильно.

Читайте також:

Чому з’являється поросль

Поросль сигналізує, що дерево ослаблене. Найчастіше причина в:

  • пошкодженні кореневої системи;
  • проблемах у зоні щеплення;
  • заглибленій кореневій шийці;
  • травмах кореня під час перекопування чи робіт тримером.

Такі пагони забирають у дерева вологу та живлення, роблячи його ще слабшим.

Чому восени порослі більше

Восени рух соку сповільнюється, а літні пагони продовжують активно "тягнути" поживні речовини. Через це кора тріскається, деревина не визріває, а навесні дерево стартує ослабленим. Через зайве навантаження дерево витрачає сили не на підготовку до зими, а на непотрібну зелень.

Чому просте зрізання не працює

Секатор забирає тільки верхівку. Всередині кореня залишаються живі бруньки, які одразу запускають новий ріст. Тому поросль повторюється щотижня. Дерево сприймає зрізання як втрату й миттєво формує нові пагони.

Як прибрати поросль правильно

Експерти радять повністю видаляти місце з’єднання пагону з коренем:

  • обережно відгребти землю біля основи;
  • знайти точку виходу пагону;
  • зрізати нижче точки росту, без пеньків і рваних країв;
  • присипати землею, але не утрамбовувати щільно.

Такий спосіб перериває подальший ріст і усуває причину.

Ми вже писали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Раніше пояснювали те, як підготувати малину до зими та чим підживити кущі для багатого врожаю.

Детальніше розповідали про те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося і залишалося міцним.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
