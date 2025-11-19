Видео
Видео

Главная Дом и огород Почему поросль возвращается и как ее остановить — простое решение

Почему поросль возвращается и как ее остановить — простое решение

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:10
обновлено: 16:11
Как избавиться от поросли на яблоне, сливе и вишне - причина и правильный способ удаления
Человек удаляет поросль на дереве. Фото: Pinterest

Поросль возле яблони, вишни или сливы появляется даже после десятого срезания за лето, потому что дерево подает сигнал о проблеме. Осенью побеги истощают корни еще сильнее и тормозят подготовку к зиме.

Новини.LIVE объясняет, почему поросль возвращается и как ее убрать правильно.

Почему появляется поросль

Поросль сигнализирует, что дерево ослаблено. Чаще всего причина в:

  • повреждении корневой системы;
  • проблемах в зоне прививки;
  • заглубленной корневой шейке;
  • травмах корня во время перекопки или работ триммером.

Такие побеги забирают у дерева влагу и питание, делая его еще слабее.

Почему осенью поросли больше

Осенью движение сока замедляется, а летние побеги продолжают активно "тянуть" питательные вещества. Из-за этого кора трескается, древесина не вызревает, а весной дерево стартует ослабленным. Из-за излишней нагрузки дерево тратит силы не на подготовку к зиме, а на ненужную зелень.

Почему простое срезание не работает

Секатор убирает только верхушку. Внутри корня остаются живые почки, которые сразу запускают новый рост. Поэтому поросль повторяется каждую неделю. Дерево воспринимает срезку как потерю и мгновенно формирует новые побеги.

Как убрать поросль правильно

Эксперты советуют полностью удалять место соединения побега с корнем:

  • осторожно отгрести землю у основания;
  • найти точку выхода побега;
  • срезать ниже точки роста, без пеньков и рваных краев;
  • присыпать землей, но не утрамбовывать плотно.

Такой способ прерывает дальнейший рост и устраняет причину.

деревья советы огород сад эффективные способы поросль
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
