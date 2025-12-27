Як доглядати ялинку в горщику, щоб довго стояла - поради, полив, умови, висадка

Новорічні ялинки в горщиках. Фото: iStockphoto

Жива ялинка в горщику може зберігати свіжість значно довше, якщо забезпечити їй підходящі умови та регулярний догляд. Експерти пояснили, як правильно обрати дерево, де його розміщувати та як доглядати після свят.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть зберегти ялинку здоровою у зимовий період.

Реклама

Читайте також:

Як обрати живу ялинку в горщику

Перед покупкою перевірте:

хвою — зелена, еластична, без жовтизни;

ґрунт — вологий, без запаху гнилі;

коріння — дерево має бути посаджене, а не встромлене в землю.

Уникайте варіантів зі штучним снігом — він блокує дихання хвої.

Де ставити ялинку

Найкраще місце — прохолодна та дуже світла зона квартири. Оптимальні умови:

температура +1…+14°C;

відсутність батарей, підігріву підлоги, камінів;

без протягів;

бажано зволожувач поруч.

На заскленому балконі дерево почувається значно краще, ніж у теплому приміщенні.

Як правильно поливати

Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсихає. Важливо:

ґрунт має бути вологим, але не мокрим;

підходить відстояна або м’яка вода;

раз на тиждень можна робити замочування: поставити горщик у воду на 20 хвилин.

Добрива не потрібні — вони збивають природний цикл ялинки.

Що робити після свят

Тримати ялинку в кімнаті не більше 3-5 днів.

Після свят перенести в прохолодне приміщення.

Якщо вдень температура не нижча за 0°C — висадити відразу у ґрунт.

Ділянка має бути сонячною та добре дренованою. Після висадки не поливайте кілька днів — дерево повинно адаптуватися.

Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб ялинка довше стояла й виглядала гармонійно.

Раніше повідомлялося про те, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.

Також ми пояснювали те, які кольори, стилі та акценти вибрати, щоб ялинка привертала щастя.