Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему елки в горшке часто погибают — и как этого избежать

Почему елки в горшке часто погибают — и как этого избежать

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 18:58
Как ухаживать елку в горшке, чтобы долго стояла - советы, полив, условия, высадка
Новогодние елки в горшках. Фото: iStockphoto

Живая елка в горшке может сохранять свежесть значительно дольше, если обеспечить ей подходящие условия и регулярный уход. Эксперты объяснили, как правильно выбрать дерево, где его размещать и как ухаживать после праздников.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут сохранить елку здоровой в зимний период.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать живую елку в горшке

Перед покупкой проверьте:

  • хвою — зеленая, эластичная, без желтизны;
  • почву — влажная, без запаха гнили;
  • корни — дерево должно быть посажено, а не воткнуто в землю.

Избегайте вариантов с искусственным снегом - он блокирует дыхание хвои.

Где ставить елку

Лучшее место — прохладная и очень светлая зона квартиры. Оптимальные условия:

  • температура +1...+14°C;
  • отсутствие батарей, подогрева пола, каминов;
  • без сквозняков;
  • желательно увлажнитель рядом.

На застекленном балконе дерево чувствует себя значительно лучше, чем в теплом помещении.

Как правильно поливать

Поливайте, когда верхний слой почвы подсыхает. Важно:

  • почва должна быть влажной, но не мокрой;
  • подходит отстоянная или мягкая вода;
  • раз в неделю можно делать замачивание: поставить горшок в воду на 20 минут.

Удобрения не нужны — они сбивают естественный цикл елки.

Что делать после праздников

  • Держать елку в комнате не более 3-5 дней.
  • После праздников перенести в прохладное помещение.
  • Если днем температура не ниже 0°C — высадить сразу в грунт.

Участок должен быть солнечным и хорошо дренированным. После высадки не поливайте несколько дней — дерево должно адаптироваться.

Мы уже писали о том, каких ошибок избегать, чтобы елка дольше стояла и выглядела гармонично.

Ранее сообщалось о том, как быстро и недорого собрать гнома собственноручно в домашних условиях.

Также мы объясняли то, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье.

новогодняя елка советы эффективные способы уход Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации