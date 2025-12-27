Как ухаживать елку в горшке, чтобы долго стояла - советы, полив, условия, высадка

Новогодние елки в горшках. Фото: iStockphoto

Живая елка в горшке может сохранять свежесть значительно дольше, если обеспечить ей подходящие условия и регулярный уход. Эксперты объяснили, как правильно выбрать дерево, где его размещать и как ухаживать после праздников.

делится советами, которые помогут сохранить елку здоровой в зимний период.

Как выбрать живую елку в горшке

Перед покупкой проверьте:

хвою — зеленая, эластичная, без желтизны;

почву — влажная, без запаха гнили;

корни — дерево должно быть посажено, а не воткнуто в землю.

Избегайте вариантов с искусственным снегом - он блокирует дыхание хвои.

Где ставить елку

Лучшее место — прохладная и очень светлая зона квартиры. Оптимальные условия:

температура +1...+14°C;

отсутствие батарей, подогрева пола, каминов;

без сквозняков;

желательно увлажнитель рядом.

На застекленном балконе дерево чувствует себя значительно лучше, чем в теплом помещении.

Как правильно поливать

Поливайте, когда верхний слой почвы подсыхает. Важно:

почва должна быть влажной, но не мокрой;

подходит отстоянная или мягкая вода;

раз в неделю можно делать замачивание: поставить горшок в воду на 20 минут.

Удобрения не нужны — они сбивают естественный цикл елки.

Что делать после праздников

Держать елку в комнате не более 3-5 дней.

После праздников перенести в прохладное помещение.

Если днем температура не ниже 0°C — высадить сразу в грунт.

Участок должен быть солнечным и хорошо дренированным. После высадки не поливайте несколько дней — дерево должно адаптироваться.

