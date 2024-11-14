Зірка Пліткарки після зникнення звинуватила свою родину в насиллі - деталі

Шанель Бенкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Зірка серіалу "Пліткарка" Шанель Бенкс вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками вперше після загадкового зникнення. Акторка шокувала зізнаннями про своє життя.

Гучну заяву Шанель зробила в своєму Instagram.

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30 жовтня родина акторки заявила у поліцію про її раптове зникнення. Мати Шанель та її кузини також звернулися за допомогою у ЗМІ та навіть організували фонд для сбору коштів на пошуки дівчини.

Через два тижні мовчання Шанель сама вийшла на зв'язок. 36-річна акторки зустрілася з правоохоронцями в Техасі та підтвердила, що із нею все гаразд.

Акторка Шанель Бенкс. Фото: instagram.com/ohheychanel

Пізніше акторка вийшла на зв'язок із шанувальниками у своїх соцмережах та повідомила, що жодного зникнення не було. Шанель розповіла, що насправді вирушила до пастора, аби прийняти хрещення.

За словами Бенкс, вона намагалася втекти від своєї матері та інших родичів, які знущалися з неї протягом тривалого часу.



"Усе своє життя я мовчки носила в собі біль від постійного сексуального насильства, маніпуляцій і відвертих нескінченних мук, яких я зазнавала безперервно, відколи була беззахисним немовлям, від рук моєї власної так званої сім'ї, яка дуже "стурбована" моїм теперішнім місцезнаходженням. Протягом 36 нищівних років мені доводилося терпіти найогидніші знущання на чолі з моєю власною матір'ю Джуді Кумар. А також від рук мого вітчима-педофіла та шахрая Хосе Кумара, який вчиняв зі мною статеві акти відтоді, як я себе пам'ятаю, і до мого дорослого життя", — шокувала зізнанням акторка.

У своїй письмовій заяві Шанель також повідомила, що її кузина збрехала ЗМІ та поліції про їхні щоденні розмови, адже вони не спілкувалися близько 15 років. За словами акторки, родичі намагалися видати її за божевільну, коли вона вже намагалася обірвати з ними зв'язки. Ба більше, зірка заявила, що її чоловік також був причетний до злочинів її рідних.

"Коли я заговорила, вони назвали мене божевільною, безжально переслідували мене — і знищили будь-яку видимість миру, кар'єри чи зв'язків, які я коли-небудь мала. Вони ніби ізолювали мене, обливаючи брудом, брешучи тим, хто міг би допомогти, щодо мого здорового глузду, це було метою їхнього життя — дестабілізувати і зламати мене. За кілька годин до від'їзду я дізналася, що не тільки сім'я моєї матері, але й мій дорогий чоловік затято прагнули до повної опіки, повного юридичного контролю", — приголомшила Бенкс.

Шанель Бенкс зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/ohheychanel

Зірка закликала правоохоронні органи допомогти жертвам насилля, які страждають, як і вона.

"Я звертаюся до тих, хто перебуває на високих посадах, хто ще має душу і хоче зберегти її в такий час, як зараз. Відгукніться. Допоможіть мені. Я більше ніколи не дозволю, щоб мене змушували мовчати, і тим більше мої кривдники. Наразі мільйони жертв буквально залякують, переслідують, заарештовують і вбивають їхні кривдники за (з мого досвіду) підтримки і сліпої допомоги озброєних правоохоронних органів. Ніби ми ще не достатньо натерпілися?", — звернулася акторка.

Тим часом у коментарях під публікаціями зірки шанувальники ставлять під сумніви її письмові заяви. Фани побоюються, що це могла написати не Шанель, а її кривдники, тож просять знаменитість вийти в прямий ефір та підтвердити свої слова особисто.

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