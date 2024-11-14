Смерть В'ячеслава Узелкова - мати боксера не пустила на похорон його ексдружину

В'ячеслав Узелков з мамою. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Мати покійного боксера В'ячеслава Узелкова розповіла про напружені стосунки із колишньою невісткою, фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Зінаїда Узелкова зізналася, що не пустила ексдружину сина до нього на похорон.

Про це мати спортсмена розповіла в інтерв'ю "Фокусу".

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Близько 20 років спортсмен не спілкувався зі своїми батьками. Як розповіла Зінаїда Узелкова, причиною цього була Боржемська, з якою тоді був у шлюбі її син.

За словами матері спортсмена, його колишня дружина була завжди проти їхнього спілкування, натомість вони не хотіли налаштовувати В'ячеслава проти родини. Узелков відновив стосунки із батьками лише 2020 року через два роки після розлучення із Боржемською.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Вони поженилися, почали жити і з тих пір як рукою відрізало. Вона, Марина, не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила, він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися, відповідно, і Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини і нічого поганого не говорили", — каже мати боксера.

В'ячеслав Узелков зі своєю мамою. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Після розлучення, за словами Зінаїди Узелкової, Боржемська також стала на заваді його спілкування із дітьми — 15-річним Робертом та 12-річною Олівією.

Тож коли колишня невістка із онуками прихали на прощання із спортсменом, його мати була категорично проти. На думку жінки, вони мали б раніше з'явитися у житті свого батька. Однак зрештою Боржемська переконала родину ексчоловіка пустити на похорон хоча б дітей.

"Я вам скажу чесно, як я з ними спілкувалася, я їх зустріла і сказала розвертайтесь і мигом назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати: "Ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти". Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися", — заявила мати покійного спортсмена.

В'ячеслав Узелков з дітьми. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Ба більше, Зінаїда Узелкова звинуватила свого онука в брехні. Після смерті батька Роберт написав про те, що попри складні стосунки, приїжджав до батька в лікарню. Однак за словами його бабусі, це відбулося лише раз.

"Вони були, їх пустили. Як я дізналася, що вони прийшли, я написала заяву, щоб нікого не пускали, окрім мене і дітей у присутності лікарів. Однак вони більше не приходили. Йому наче ставало краще. Вже лікарі казали, що аналізи покращилися. І тільки вона зайшла до нього в палату і він помер. Роберт пише, що був у батька до останнього дня в лікарні. Та не був він, він бреше. Як можна так говорити? Роберт мені подзвонив, коли Славік помер", — заявила мати боксера.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська заявила про те, що її діти почали отримувати погрози після смерті В'ячеслава Узелкова.

Також раніше стали відомі причини раптової смерті 45-річного боксера.