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Мать покойного Узелкова не пустила его бывшую жену на похороны

14 ноября 2024 15:11
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Смерть Вячеслава Узелкова - мать боксера не пустила на похороны его экс-жену
Вячеслав Узелков с матерью. Фото: instagram.com/uzelkov_official
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Мать покойного боксера Вячеслава Узелкова рассказала о напряженных отношениях с бывшей невесткой, фитнес-тренером Мариной Боржемской. Зинаида Узелкова призналась, что не пустила экс-супругу сына к нему на похороны.

Об этом мать спортсмена рассказала в интервью "Фокусу".

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Около 20 лет спортсмен не общался со своими родителями. Как рассказала Зинаида Узелкова, причиной этого была Боржемская, с которой тогда был в браке ее сын.

По словам матери спортсмена, его бывшая жена всегда была против их общения, в то время как они не хотели настраивать Вячеслава против семьи. Узелков возобновил отношения с родителями только в 2020 году через два года после развода с Боржемской.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Они поженились, начали жить, и с тех пор как рукой отрезало. Она, Марина, не позволяла со мной общаться. Что она там ему говорила, он никогда не рассказывал. Он ее так любил и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Она не хотела с нами встречаться и общаться, соответственно, и Славик тоже прекратил с нами общаться. Мы его никогда не настраивали против его семьи и ничего плохого не говорили", — говорит мать боксера.

Вячеслав Узелков со своей мамой
Вячеслав Узелков со своей матерью. Фото: instagram.com/uzelkov_official

После развода, по словам Зинаиды Узелковой, Боржемская также мешала его общению с детьми — 15-летним Робертом и 12-летней Оливией.

Когда бывшая невестка с внуками приехали на прощание со спортсменом, его мать была категорически против. По мнению женщины, они должны раньше появиться в жизни своего отца. Однако в конце концов Боржемская убедила семью экс-супруга пустить на похороны хотя бы детей.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она шла. Она только негатив к нему несла. А она начала ко мне говорить: "У вас нет права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться", — заявила мать покойного спортсмена.

Вячеслав Узелков с детьми
Вячеслав Узелков с детьми. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Более того, Зинаида Узелкова обвинила своего внука во лжи. После смерти отца Роберт написал о том, что, несмотря на сложные отношения, приезжал к отцу в больницу. Однако по словам его бабушки, это произошло только раз.

"Они были, их пустили. Как я узнала, что они пришли, я написала заявление, чтобы никого не пускали, кроме меня и детей в присутствии врачей. Однако они больше не приходили. Ему как будто становилось лучше. Уже врачи говорили, что анализы улучшились. И только она зашла к нему в палату, и он умер. Роберт пишет, что был у отца до последнего дня в больнице. Да не был он, он лжет. Как можно так говорить? Роберт мне позвонил, когда Славик умер", — заявила мать боксера.

Напомним, ранее Марина Боржемская заявила о том, что ее дети стали получать угрозы после смерти Вячеслава Узелкова.

Также ранее стали известны причины внезапной смерти 45-летнего боксера.

смерть Вячеслав Узелков похороны украинские звезды Марина Боржемская

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