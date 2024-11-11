Смерть В'ячеслава Узелкова — син боксера відповів на хейт — деталі

Син Узелкова різко відповів на хейт після смерті батька
Син покійного боксера В'ячеслава Узелкова, Роберт, відреагував на чисельну критику в мережі. Хлопець став на захист своєї родини після смерті батька.
Юнак зробив заяву в своєму Instagram.
Син покійного Узелкова звернувся до хейтерів
Хлопець не очікував, що навіть після такої трагічної події на його родину виллється стільки негативу.
"За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки", — написав Роберт.
Як відомо, після розлучення Узелкова із його дружиною Мариною Боржемською, боксер мав непрості відносини із дітьми. Однак, за словами Роберта, у складний час він підтримав батька.
"Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому. Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади", — написав юнак.
Син боксера зауважив, що його родині та йому бридко читати критику в свій бік в такій ситуації, але окрім того, Роберт подякував усім, хто підтримав їх.
"Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки — я вам вдячний", — додав хлопець.
Нагадаємо, В'ячеслав Узелков пішов з життя у суботу, 9 листопада. Обставини трагедії досі залишаються невідомими.
Раніше колишня дружина боксера Марина Боржемська відреагувала на смерть ексчоловіка.
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