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Син Узелкова різко відповів на хейт після смерті батька

11 листопада 2024 13:36
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Смерть В'ячеслава Узелкова — син боксера відповів на хейт — деталі
Роберт Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Син покійного боксера В'ячеслава Узелкова, Роберт, відреагував на чисельну критику в мережі. Хлопець став на захист своєї родини після смерті батька. 

Юнак зробив заяву в своєму Instagram

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Син покійного Узелкова звернувся до хейтерів

Хлопець не очікував, що навіть після такої трагічної події на його родину виллється стільки негативу.

"За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки", — написав Роберт.

Як відомо, після розлучення Узелкова із його дружиною Мариною Боржемською, боксер мав непрості відносини із дітьми. Однак, за словами Роберта, у складний час він підтримав батька.

"Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому. Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади", — написав юнак.

Син В'ячеслава Узелкова звернувся до хейтерів
Син В'ячеслава Узелкова звернувся до хейтерів. Фото: скриншот

Син боксера зауважив, що його родині та йому бридко читати критику в свій бік в такій ситуації, але окрім того, Роберт подякував усім, хто підтримав їх.

"Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки — я вам вдячний", — додав хлопець.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков пішов з життя у суботу, 9 листопада. Обставини трагедії досі залишаються невідомими.

В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Раніше колишня дружина боксера Марина Боржемська відреагувала на смерть ексчоловіка.

Також Володимир Кличко зробив заяву після смерті свого колишнього підопічного.

В'ячеслав Узелков смерть Марина Боржемська соцмережі хейт

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