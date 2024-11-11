Смерть Вячеслава Узелкова - сын боксера ответил на хейт - детали

Роберт Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Сын покойного боксера Вячеслава Узелкова, Роберт, отреагировал на многочисленную критику в сети. Парень стал на защиту своей семьи после смерти отца

Юноша сделал заявление в своем Instagram.

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Парень не ожидал, что даже после такого трагического события на его семью выльется столько негатива.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не испытывал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения", — написал Роберт.

Как известно, после развода Узелкова с его женой Мариной Боржемской боксер имел непростые взаимоотношения с детьми. Однако, по словам Роберта, в сложное время он поддержал отца.

"Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду — это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я также поддерживал его, как мог, писал ему. Что не было сделано и что не было сказано — я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания", — написал юноша.

Сын Вячеслава Узелкова обратился к хейтерам Фото: скриншот

Сын боксера заметил, что его семье и ему противно читать критику в свою сторону в такой ситуации, но кроме того, Роберт поблагодарил всех, кто поддержал их.

"Честно говоря, читать столько гадких сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда умирает человек, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Спасибо всем, кто написал слова поддержки — я вам благодарен", — добавил парень.

Напомним, Вячеслав Узелков ушел из жизни в субботу, 9 ноября. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неизвестными.

Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Ранее бывшая жена боксера Марина Боржемская отреагировала на смерть экс-супруга.

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