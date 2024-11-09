В'ячеслав Узелков помер — Марина Боржемська висловилася про смерть ексчоловіка

Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, Марина Боржемська, вийшла на зв'язок після трагічної звістки про раптову смерть спортсмена. Фітнес-тренерка присвятила колишньому чоловіку допис у мережі.

Публікацію Марина зробила на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блозі колишня дружина боксера висловилася дуже лаконічно.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на усі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", — написала Боржемська.

Також тренерка обмежила коментарі під публікацією.

Зазначимо, що Узелков та Боржемська були у шлюбі понад 20 років. Пара разом виховувала двох дітей — сина Роберта та доньку Олівію.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Однак 2021 року подружжя зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

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