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Ексдружина Узелкова вийшла на зв'язок після смерті боксера

9 листопада 2024 17:20
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
В'ячеслав Узелков помер — Марина Боржемська висловилася про смерть ексчоловіка
Марина Боржемська. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, Марина Боржемська, вийшла на зв'язок після трагічної звістки про раптову смерть спортсмена. Фітнес-тренерка присвятила колишньому чоловіку допис у мережі.

Публікацію Марина зробила на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блозі колишня дружина боксера висловилася дуже лаконічно.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на усі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", — написала Боржемська.

Також тренерка обмежила коментарі під публікацією.

Зазначимо, що Узелков та Боржемська були у шлюбі понад 20 років. Пара разом виховувала двох дітей — сина Роберта та доньку Олівію.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков
Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Однак 2021 року подружжя зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

Раніше стало відомо про раптову смерть відомої супермоделі Джорджини Купер.

Також поліція затримала трьох причетних до загибелі ексучасника One Direction.

Марина Боржемська смерть українські зірки В'ячеслав Узелков українські боксери

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