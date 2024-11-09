Вячеслав Узелков умер - Марина Боржемская высказалась о смерти экс-мужа

Экс-жена Узелкова вышла на связь после смерти боксера
Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, Марина Боржемская, вышла на связь после трагического известия о внезапной смерти спортсмена. Фитнес-тренер посвятила бывшему мужу пост в сети.
Публикацию Марина сделала на своей странице в Instagram.
Марина Боржемская отреагировала на смерть Вячеслава Узелкова
В своем блоге бывшая жена боксера высказалась очень лаконично.
"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", — написала Боржемская.
Также тренер ограничила комментарии под публикацией.
Отметим, что Узелков и Боржемска были в браке более 20 лет. Пара вместе воспитывала двоих детей — сына Роберта и дочь Оливию.
Однако в 2021 году супруги со скандалом развелись. Боржемская обвинила бывшего мужа в абьюзивном поведении. После развода дети пары остались жить с матерью и почти не поддерживали связь с отцом.
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