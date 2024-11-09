Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна — прокуратура затримала винних

Ліам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

У розслідуванні смерті ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна з'явилися нові подробиці. Поліція затримала трьох причетних до загибелі співака.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Аргентини, пише People.

Читайте також:

Поліція затримала причетних до смерті Ліама Пейна

Наразі прокуратура не розголошує імена затриманих. Однак стало відомо, що перший затриманий — це товариш Пейна, який супроводжував його під час поїздки до Буенос-Айресу. Інші двоє — це працівник готелю, який допоміг артисту отримати кокаїн, та наркодилер.

Прокуратура звинувачує трьох осіб у тому, що вони "залишили особу в небезпеці, що призвело до смерті", а також у "постачанні та сприянні розповсюдженню наркотиків".

Ексучасник One Direction Ліам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

Якщо суд визнає затриманих винним, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 31-річний Ліам Пейн загинув 16 жовтня. Колишній учасник One Direction випав з балкону третього поверху в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі. У крові співака були знайдені сліди алкоголю та наркотичних речовин.

Раніше стало відомо про смерть лауреата 27-ї премій "Ґреммі". Також днями пішла з життя зірка серіалу "Друзі".