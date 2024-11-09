Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна — прокуратура затримала винних

У смерті ексучасника One Direction звинуватили трьох людей
У розслідуванні смерті ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна з'явилися нові подробиці. Поліція затримала трьох причетних до загибелі співака.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Аргентини, пише People.
Поліція затримала причетних до смерті Ліама Пейна
Наразі прокуратура не розголошує імена затриманих. Однак стало відомо, що перший затриманий — це товариш Пейна, який супроводжував його під час поїздки до Буенос-Айресу. Інші двоє — це працівник готелю, який допоміг артисту отримати кокаїн, та наркодилер.
Прокуратура звинувачує трьох осіб у тому, що вони "залишили особу в небезпеці, що призвело до смерті", а також у "постачанні та сприянні розповсюдженню наркотиків".
Якщо суд визнає затриманих винним, їм загрожує до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, 31-річний Ліам Пейн загинув 16 жовтня. Колишній учасник One Direction випав з балкону третього поверху в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі. У крові співака були знайдені сліди алкоголю та наркотичних речовин.
Раніше стало відомо про смерть лауреата 27-ї премій "Ґреммі". Також днями пішла з життя зірка серіалу "Друзі".
Читайте Новини.LIVE!