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У смерті ексучасника One Direction звинуватили трьох людей

9 листопада 2024 10:46
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна — прокуратура затримала винних
Ліам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

У розслідуванні смерті ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна з'явилися нові подробиці. Поліція затримала трьох причетних до загибелі співака.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Аргентини, пише People.

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Наразі прокуратура не розголошує імена затриманих. Однак стало відомо, що перший затриманий — це товариш Пейна, який супроводжував його під час поїздки до Буенос-Айресу. Інші двоє — це працівник готелю, який допоміг артисту отримати кокаїн, та наркодилер. 

Прокуратура звинувачує трьох осіб у тому, що вони "залишили особу в небезпеці, що призвело до смерті", а також у "постачанні та сприянні розповсюдженню наркотиків".

Ексучасник One Direction Ліам Пейн
Ексучасник One Direction Ліам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

Якщо суд визнає затриманих винним, їм загрожує до 15 років ув'язнення. 

Нагадаємо, 31-річний Ліам Пейн загинув 16 жовтня. Колишній учасник One Direction випав з балкону третього поверху в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі. У крові співака були знайдені сліди алкоголю та наркотичних речовин.

Раніше стало відомо про смерть лауреата 27-ї премій "Ґреммі". Також днями пішла з життя зірка серіалу "Друзі".

розслідування смерть співак закордонні зірки гурт One Direction

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