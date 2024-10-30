Померла зірка серіалу "Друзі" Тері Гарр - подробиці

Тері Гарр. Фото: скриншот

Пішла з життя американська акторка Тері Гарр. Зірки серіалу "Друзі" не стало у 79 років.

Смерть акторки підтвердила публіцистка Гайді Шеффер, повідомляє The Guardian.

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Життя знаменитості обірвалося 29 жовтня. Гарр відійшла у вічність в оточені своїх близьких.

Останні декілька років акторка мала серйозні проблеми зі здоров'ям — Тері страждала на розсіяний склероз, а у січні 2007 року перенесла операцію з видалення аневризми.

Зірка запам'яталася своїми яскравими комедійними ролями у фільмах " "Молодий Франкенштейн", "Дурний та ще дурніший". За роль у фільмі "Тутсі" (1982) Гарр отримала номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Також багато глядачів пам'ятають Тері у серіалі "Друзі", де вона майстерно зіграла роль мами Фібі Буффе.

Раніше у трагічному ДТП загинув актор з серіалу "Свати".

Також ми писали, що з життя пішов учасник гурту "Воплі Відоплісова".