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Померла зірка з серіалу "Друзі"

30 жовтня 2024 11:56
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Померла зірка серіалу "Друзі" Тері Гарр - подробиці
Тері Гарр. Фото: скриншот
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Пішла з життя американська акторка Тері Гарр. Зірки серіалу "Друзі" не стало у 79 років.

Смерть акторки підтвердила публіцистка Гайді Шеффер, повідомляє The Guardian.

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Життя знаменитості обірвалося 29 жовтня. Гарр відійшла у вічність в оточені своїх близьких. 

Останні декілька років акторка мала серйозні проблеми зі здоров'ям — Тері страждала на розсіяний склероз, а у січні 2007 року перенесла операцію з видалення аневризми. 

Зірка запам'яталася своїми яскравими комедійними ролями у фільмах " "Молодий Франкенштейн", "Дурний та ще дурніший". За роль у фільмі "Тутсі" (1982) Гарр отримала номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Також багато глядачів пам'ятають Тері у серіалі "Друзі", де вона майстерно зіграла роль мами Фібі Буффе.

Раніше у трагічному ДТП загинув актор з серіалу "Свати".

Також ми писали, що з життя пішов учасник гурту "Воплі Відоплісова".

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