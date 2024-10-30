Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр - подробности

Тери Гарр. Фото: скриншот

Ушла из жизни американская актриса Тери Гарр. Звезды сериала "Друзья" не стало в 79 лет.

Смерть актрисы подтвердила публицистка Хайди Шеффер, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Умерла актриса Тери Гарр

Жизнь знаменитости оборвалась 29 октября. Гарр отошла в вечность в окружении своих близких.

Последние несколько лет у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем — Тери страдала рассеянным склерозом, а в январе 2007 года перенесла операцию по удалению аневризмы.

Звезда запомнилась своими яркими комедийными ролями в фильмах "Молодой Франкенштейн", "Тупой и еще тупее". За роль в фильме "Тутси" (1982) Гарр получила номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" .

Также многие зрители помнят Тери в сериале "Друзья", где она искусно сыграла роль мамы Фиби Буффе.

Ранее в трагическом ДТП погиб актер из сериала "Сваты".

Также мы писали, что из жизни ушел участник группы "Вопли Видоплесова".