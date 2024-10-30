Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр - подробности

Умерла звезда из сериала "Друзья"
Ушла из жизни американская актриса Тери Гарр. Звезды сериала "Друзья" не стало в 79 лет.
Смерть актрисы подтвердила публицистка Хайди Шеффер, сообщает The Guardian.
Умерла актриса Тери Гарр
Жизнь знаменитости оборвалась 29 октября. Гарр отошла в вечность в окружении своих близких.
Последние несколько лет у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем — Тери страдала рассеянным склерозом, а в январе 2007 года перенесла операцию по удалению аневризмы.
Звезда запомнилась своими яркими комедийными ролями в фильмах "Молодой Франкенштейн", "Тупой и еще тупее". За роль в фильме "Тутси" (1982) Гарр получила номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" .
Также многие зрители помнят Тери в сериале "Друзья", где она искусно сыграла роль мамы Фиби Буффе.
Ранее в трагическом ДТП погиб актер из сериала "Сваты".
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