Загинув актор серіалу Свати Максим Шпаковський - фото

Актор Максим Шпаковський. Фото: скриншот

Пішов з життя актор Максим Шпаковський. Герой серіалу "Свати" загинув внаслідок ДТП.

Про це повідомляють російські медіа.

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Загинув актор Максим Шпаковський

Актор потрапив у серйозну ДТП у Севастополі 25 жовтня. Шпаковський помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм за два тижні до свого 49-річчя.

Актор прославився своєю роллю в серіалі "Свати" від студії "Квартал 95". Шпаковський зіграв роль рекетира у четвертому сезоні ситкома. Окрім того, в його фільмографії також є ролі в інших відомий серіалах та кіно.

Максим Шпаковський. Фото: скриншот

Зазначимо, що артист родом з Криму, де прожив усе життя та служив у театрі. Однак під час анексії півострова він вирішив залишитися в Севастополі та продовжив зніматися у російський проєктах. Так, Шпаковський також знявся у скандальній стрічці "Пригрів", де росіяни показали "своє бачення" на війну на Донбасі.

Раніше з життя пішов зірка серіалу "Тарзан".

Також нещодавно стало відомо про смерть учасника гурту "Воплі Відопясова".