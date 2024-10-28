Погиб актер сериала Сваты Максим Шпаковский - фото

Актер Максим Шпаковский. Фото: скриншот

Ушел из жизни актер Максим Шпаковский. Герой сериала "Сваты" погиб в результате ДТП.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Погиб актер Максим Шпаковский

Актер попал в серьезное ДТП в Севастополе 25 октября. Шпаковский скончался в больнице в результате несовместимых с жизнью травм за две недели до своего 49-летия.

Актер прославился своей ролью в сериале "Сваты" от студии "Квартал 95". Шпаковский сыграл роль рэкетира в четвертом сезоне ситкома. Кроме того, в его фильмографии также есть роли в других известных сериалах и кино.

Максим Шпаковский. Фото: скриншот

Отметим, что артист родом из Крыма, где прожил всю жизнь и служил в театре. Однако, во время аннексии полуострова он решил остаться в Севастополе и продолжил сниматься в российских проектах. Так, Шпаковский также снялся в скандальной ленте "Солнцепек", где россияне показали "свое видение" на войну на Донбассе.

Ранее из жизни ушел звезда сериала "Тарзан".

Также недавно стало известно о смерти участника группы "Вопли Видопасова".