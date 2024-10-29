Річниця смерті Меттью Перрі — як вшанували пам'ять актора колеги

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4

28 жовтня 2023 року помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Його колеги по сіткому вшанували пам'ять зірки.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як щемливо вшанували пам'ять актора Дженніфер Еністон та Кортні Кокс.

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Кортні Кокс опублікувала в Instagram фото, на якому вона та її покійний колега по серіалу посміхаються один одному, а також групове фото з головними акторами серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Девідом Швіммером, Лізою Кудроу та Меттом Ле Бланом у юності.

"Сумую за тобою сьогодні і завжди", — підписала кадри Кокс.

Дженніфер Еністон поділилася кадрами зі знімального майданчика ситкому.

"1 рік", — написала зірка.

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим у джакузі свого будинку в Лос-Анджелесі. Згодом було встановлено, що причиною його смерті став "гострий вплив кетаміну". Акторові було 54 роки. У серпні п'ятьом особам було пред`явлено звинувачення у смерті Перрі. Його лікар Марк Чавес і двоє інших осіб визнали свою вину.

Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, що Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.