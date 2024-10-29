Годовщина смерти Мэттью Перри — как почтили память актера коллеги

Звезды сериала "Друзья" трогательно почтили память Мэттью Перри
28 октября 2023 года умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Его коллеги по ситкому почтили память звезды.
Редакция Новини.LIVE расскажет, как трогательно почтили память актера Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.
Годовщина смерти Мэттью Перри
Кортни Кокс опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее покойный коллега по сериалу улыбаются друг другу, а также групповое фото с главными актерами сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу и Мэттом Ле Бланом в юности.
"Скучаю по тебе сегодня и всегда", — подписала кадры Кокс.
Дженнифер Энистон поделилась кадрами со съемочной площадки ситкома.
"1 год" , — написала звезда.
Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Впоследствии было установлено, что причиной его смерти стало "острое влияние кетамина". Актеру было 54 года. В августе пяти лицам было предъявлено обвинение в смерти Перри. Его врач Марк Чавес и еще две особы признали свою вину.
Ранее мы рассказывали, что трагедия с Мэттью Перри вывела полицию в подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.
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