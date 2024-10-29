Годовщина смерти Мэттью Перри — как почтили память актера коллеги

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

28 октября 2023 года умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Его коллеги по ситкому почтили память звезды.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как трогательно почтили память актера Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

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Кортни Кокс опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее покойный коллега по сериалу улыбаются друг другу, а также групповое фото с главными актерами сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу и Мэттом Ле Бланом в юности.

"Скучаю по тебе сегодня и всегда", — подписала кадры Кокс.

Дженнифер Энистон поделилась кадрами со съемочной площадки ситкома.

"1 год" , — написала звезда.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Впоследствии было установлено, что причиной его смерти стало "острое влияние кетамина". Актеру было 54 года. В августе пяти лицам было предъявлено обвинение в смерти Перри. Его врач Марк Чавес и еще две особы признали свою вину.

Ранее мы рассказывали, что трагедия с Мэттью Перри вывела полицию в подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.