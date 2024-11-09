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В смерти экс-участника One Direction обвинили трех человек

9 ноября 2024 10:46
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна — прокуратура задержала виновных
Лиам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

В расследовании смерти экс-участника группы One Direction Лиама Пейна появились новые подробности. Полиция задержала троих причастных к гибели певца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Аргентины, пишет People.

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Пока прокуратура не разглашает имена задержанных. Однако стало известно, что первый задержанный — это товарищ Пейна, сопровождавший его во время поездки в Буэнос-Айрес. Другие двое — это работник отеля, который помог артисту получить кокаин, и наркодилер.

Прокуратура обвиняет трех человек в том, что они "оставили личность в опасности, повлекшей смерть", а также в "поставке и содействии распространению наркотиков".

Эксучастник One Direction Лиам Пейн
Экс-участник One Direction Лиам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

Если суд признает задержанных виновными, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 31-летний Лиам Пэйн погиб 16 октября. Бывший участник One Direction выпал с балкона третьего этажа в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе. В крови певца были обнаружены следы алкоголя и наркотических веществ.

Ранее стало известно о смерти лауреата 27-й премий "Грэмми". Также на днях ушла из жизни звезда сериала "Друзья".

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