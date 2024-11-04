Помер володар 27 премій Ґреммі Квінсі Джонс — фото, відео

Квінсі Джонс. Фото: instagram.com/quincyjones

Пішов з життя американський композитор та музичний продюсер Квінсі Джонс. Легендарний музикант помер у 91 рік.

Трагічну звістку підтвердила родина Джонса, пише The Guardian.

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Помер композитор Квінсі Джонс

Лауреат 27 премій "Ґреммі" пішов з життя у неділю ввечері у своєму будинку в районі Бель-Ейр в Лос-Анджелесі в оточенні сім'ї.

"Сьогодні ввечері, з повними, але розбитими серцями, ми повинні поділитися новиною про смерть нашого батька і брата Квінсі Джонса. І хоча це неймовірна втрата для нашої сім'ї, ми святкуємо велике життя, яке він прожив, і знаємо, що більше ніколи не буде такого, як він", — йдеться у повідомленні.

Композитор Квінсі Джонс. Фото: instagram.com/quincyjones

Джонс був, мабуть, одним із найбільш впливових музикнатів 20-го століття. Він став продюсером альбомів Майкла Джексона "Off the Wall", "Thriller" і "Bad", які зробили співака найбільшою поп-зіркою всіх часів. Джонс також продюсував музику для Френка Сінатри, Арети Франклін, Донни Саммер та багатьох інших.

Окрім того, Джонс був автором десятків музичних композицій до фільмів і численних хіт-парадів під власним ім'ям.

Джонс посідає третє місце після Бейонсе та Jay-Z за кількістю номінацій на "Ґреммі" за весь час — у композитора їх 79, також він є третім лауреатом премії, який отримав найбільше статуеток.

Раніше стало відомо, що з життя пішла зірка серіалу "Друзі".

Також зірка "Відчайдушних домогосподарок" повідомила про смерть свого первістка.