Зірка "Відчайдушних домогосподарок" втратила первістка - фото, деталі

Медісон Де Ла Гарза. Фото: instagram.com/maddelagarza

Акторка Медісон Де Ла Гарза, яка прославилася своєю роллю Хуаніти Соліс в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", поділилася трагічною звісткою. Зірка втратила дитину на останніх термінах вагітності.

Про це Медісон повідомила в Instagram.

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Медісон Де Ла Гарза втратила первістка

На початку вересня Медісон була неабияк щаслива — вони із її обранцем, актором Райаном Мітчеллом, повідомили про те, що чекають первістка.

Тоді акторка поділилася радісними світлинами з коханим та близькими, на яких позувала з помітно округлим животиком. Знаменитість мала народити у жовтні.

Однак потім Медісон перестала виходити на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила сумну звістку про втрату малюка.

27 вересня акторці зробили терміновий кесарев розтин. На жаль, дівчинка пари одразу померла.

"Увечері 27 вересня, після екстреного кесаревого розтину, ми з Раяном взяли нашу маленьку дівчинку вперше і востаннє. Дякую, Ксіомара, за те, що ти зробила нас батьками найдосконалішого ангела на небесах. Мама і тато люблять тебе, мила дівчинко", — написала Медісон.

Раніше зірка серіалу "Пліткарка" повідомив, що вперше стане батьком.

Також "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать майбутньої дитини.