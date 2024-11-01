Звезда "Отчаянных домохозяек" потеряла первенца - фото, детали

Звезда "Отчаянных домохозяек" потеряла ребенка
Актриса Мэдисон Де Ла Гарза, прославившаяся своей ролью Хуанити Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", поделилась трагическим известием. Звезда потеряла ребенка на последних сроках беременности.
Об этом Мэдисон сообщила в Instagram.
Мэдисон Де Ла Гарза потеряла первенца
В начале сентября Мэдисон была очень счастлива — они с ее избранником, актером Райаном Митчеллом, сообщили о том, что ждут первенца.
Тогда актриса поделилась радостными фотографиями с любимым и близкими, на которых позировала с заметно округлым животиком. Знаменитость должна была родить в октябре.
Однако затем Мэдисон перестала выходить на связь с поклонниками, а впоследствии сообщила печальное известие о потере малыша.
27 сентября актрисе сделали срочное кесарево сечение. К сожалению, девочка пары сразу умерла.
"Вечером 27 сентября, после экстренного кесарева сечения, мы с Райаном взяли нашу маленькую девочку впервые и в последний раз. Спасибо, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая девочка", — написала Мэдисон.
Ранее звезда сериала "Сплетница" сообщил, что впервые станет отцом.
Также "Холостяк" Иракли Макацария и его жена рассекретили пол будущего ребенк.
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