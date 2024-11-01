Звезда "Отчаянных домохозяек" потеряла первенца - фото, детали

Мэдисон Де Ла Гарза. Фото: instagram.com/maddelagarza

Актриса Мэдисон Де Ла Гарза, прославившаяся своей ролью Хуанити Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", поделилась трагическим известием. Звезда потеряла ребенка на последних сроках беременности.

Об этом Мэдисон сообщила в Instagram.

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В начале сентября Мэдисон была очень счастлива — они с ее избранником, актером Райаном Митчеллом, сообщили о том, что ждут первенца.

Тогда актриса поделилась радостными фотографиями с любимым и близкими, на которых позировала с заметно округлым животиком. Знаменитость должна была родить в октябре.

Однако затем Мэдисон перестала выходить на связь с поклонниками, а впоследствии сообщила печальное известие о потере малыша.

27 сентября актрисе сделали срочное кесарево сечение. К сожалению, девочка пары сразу умерла.

"Вечером 27 сентября, после экстренного кесарева сечения, мы с Райаном взяли нашу маленькую девочку впервые и в последний раз. Спасибо, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая девочка", — написала Мэдисон.

Ранее звезда сериала "Сплетница" сообщил, что впервые станет отцом.

Также "Холостяк" Иракли Макацария и его жена рассекретили пол будущего ребенк.