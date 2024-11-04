Умер обладатель 27 премий Грэмми Куинси Джонс — фото, видео

Ушел из жизни лауреат 27 премий Грэмми
Ушел из жизни американский композитор и музыкальный продюсер Куинси Джонс. Легендарный музыкант скончался в 91 году.
Трагическое известие подтвердила семья Джонса, пишет The Guardian.
Умер композитор Куинси Джонс
Лауреат 27 премий "Грэмми" ушел из жизни в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи.
"Сегодня вечером с полными, но разбитыми сердцами мы должны поделиться новостью о смерти нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем большую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он", — говорится в сообщении.
Джонс был, пожалуй, одним из самых влиятельных музыкантов ХХ века. Он стал продюсером альбомов Майкла Джексона Off the Wall, Thriller и Bad, которые сделали певца величайшей поп-звездой всех времен. Джонс также продюсировал музыку для Фрэнка Синатры, Ареты Франклин, Донны Саммер и многих других.
Кроме того, Джонс был автором десятков музыкальных композиций к фильмам и многочисленным хит-парадам под своим именем.
Джонс занимает третье место после Бейонсе и Jay-Z по количеству номинаций на "Грэмми" за все время — у композитора их 79, также он является третьим лауреатом премии, получившим больше статуэток.
Ранее стало известно, что из жизни ушла звезда сериала "Друзья".
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