Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Відома супермодель раптово померла на відпочинку в Греції arrow

Відома супермодель раптово померла на відпочинку в Греції

9 листопада 2024 11:43
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Померла супермодель Джорджина Купер — деталі, фото
Джорджина Купер. Фото: Reuters
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Пішла з життя британська супермодель Джорджина Купер. Смерть знаменитості наступила раптово, під час відпочинку в Греції. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Померла супермодель Джорджина Купер

46-річна знаменитість разом зі своїм чоловіком відпочивала на грецькому острові Кос. Раптово 21 жовтня їй стало зле в готелі.

Купер госпіталізували до місцевої лікарні, однак її стан ставав гіршим. Гелікоптером модель доставили на острів Крит до відділення інтенсивної терапії. 

Протягом п'яти днів лікарі боролися за життя зірки, але, на жаль, Купер померла. Тіло знаменитості вже доставили до Великої Британії.

Джорджина Купер померла
Джорджина Купер померла. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Як повідомили друзі моделі, на її здоров'я серйозно вплинув COVID-19. Після боротьби з коронавірусом Купер мала проблеми зі здоров'ям та часто хворіла.

За декілька місяців до трагедії Джорджина вийшла заміж. Також e супермоделі залишився син-підліток. 

Джорджина Купер з сином
Джорджина Купер sз сином. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модельну кар'єру Купер розпочала ще у 13 років з конкурсів краси. Справжній успіх дівчині принесла участь у кліпі Bon Jovi у 15-річному віці. Після цього Купер стала з'являтися на обкладинках глянцю та на подіумах відомих брендів.

Модель Джорджина Купер
Модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модель позувала для багатьох відомих британських брендів, зокрема Alexander McQueen, Burberry і Stella McCartney, а також була постійною учасницею показів модних будинків, включаючи Armani і Versace.

Після народження сина знаменитість залишила модельну кар'єру та присвятила себе родині.

Британська модель Джорджина Купер
Британська модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Нагадаємо, поліція затримала трьох підозрюваних у смерті ексучасника One Direction.

Також ми писали про те, як провели в останню путь легендарну акторку Меггі Сміт.

смерть Греція закордонні зірки модель хвороба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд