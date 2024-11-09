Джорджина Купер. Фото: Reuters

Пішла з життя британська супермодель Джорджина Купер. Смерть знаменитості наступила раптово, під час відпочинку в Греції.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Померла супермодель Джорджина Купер

46-річна знаменитість разом зі своїм чоловіком відпочивала на грецькому острові Кос. Раптово 21 жовтня їй стало зле в готелі.

Купер госпіталізували до місцевої лікарні, однак її стан ставав гіршим. Гелікоптером модель доставили на острів Крит до відділення інтенсивної терапії.

Протягом п'яти днів лікарі боролися за життя зірки, але, на жаль, Купер померла. Тіло знаменитості вже доставили до Великої Британії.

Джорджина Купер померла. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Як повідомили друзі моделі, на її здоров'я серйозно вплинув COVID-19. Після боротьби з коронавірусом Купер мала проблеми зі здоров'ям та часто хворіла.

За декілька місяців до трагедії Джорджина вийшла заміж. Також e супермоделі залишився син-підліток.

Джорджина Купер sз сином. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модельну кар'єру Купер розпочала ще у 13 років з конкурсів краси. Справжній успіх дівчині принесла участь у кліпі Bon Jovi у 15-річному віці. Після цього Купер стала з'являтися на обкладинках глянцю та на подіумах відомих брендів.

Модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модель позувала для багатьох відомих британських брендів, зокрема Alexander McQueen, Burberry і Stella McCartney, а також була постійною учасницею показів модних будинків, включаючи Armani і Versace.

Після народження сина знаменитість залишила модельну кар'єру та присвятила себе родині.

Британська модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Нагадаємо, поліція затримала трьох підозрюваних у смерті ексучасника One Direction.

Також ми писали про те, як провели в останню путь легендарну акторку Меггі Сміт.