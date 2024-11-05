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Відомий музикант з Харкова загинув на передовій — ким він був

5 листопада 2024 13:47
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Популярний музикант Amorth загинув на фронті
Микола Состин. Фото: скриншот Facebook
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув популярний харківський музикант Микола Состін, відомий як Amorth. Ця трагічна звістка сколихнула друзів та шанувальників артиста. Відомо, що він віддав своє життя, захищаючи Україну на передовій. 

Сумну новину повідомив його колега Олексій Ковальов із гурту "Заводь", написавши про це у своєму Instagram.

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За словами Ковальова, про загибель музиканта йому розповіли близькі друзі Состіна, які самі їздили на впізнання тіла. Відзначимо, що на момент смерті йому було 39 років. Дата трагедії поки невідома, але побратими зазначили, що перед загибеллю він тиждень перебував на бойових позиціях, виконуючи свої військові обов’язки. 

"Цей біль не передати словами. Один із найталановитіших барабанщиків України, який був душею сцени, амбасадором радості та енергії, частиною нашої музичної історії. Коля був не просто музикантом, а справжнім другом, який залишиться в наших серцях. Дякую тобі, Коля, за кожен твій ритм, за кожен момент. Вічна слава і вічна пам'ять", — написав Олексій Ковальов, віддаючи шану загиблому. 

Відомий музикант з Харкова загинув на передовій — ким він був - фото 1
Пост Олексія Ковальова. Фото: instagram.com/olekstrong

Що відомо про Миколу Состіна

Микола Состін був частиною кількох відомих харківських гуртів, зокрема Darklighter, "Заводь", Ungern та Soom. Його барабанні партії та енергія на сцені зробили його улюбленцем серед шанувальників українського блекметалу. У серпні цього року він добровільно мобілізувався до лав Збройних Сил України. Після військового вишколу музикант потрапив до 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ, де й проходив службу. 

Його друзі розповіли, що, попри небезпеку, він залишався оптимістом і вірив у перемогу України. Для багатьох його смерть стала особистою втратою, адже він був не лише видатним музикантом, а й доброю та відданою людиною. 

Раніше ми писали про те, що на фронті обірвалося життя медика Дмитра Богачова, який у мирному житті був відомим футболістом. 

Також ми повідомляли, що помер колишній учасник гурту "Воплі Відоплясова".

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