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Известный музыкант из Харькова погиб на передовой — кем он был

5 ноября 2024 13:47
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Популярный музыкант Amorth погиб на фронте
Николай Состин. Фото: скриншот Facebook
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб популярный харьковский музыкант Николай Состин, известный как Amorth. Это трагическое известие всколыхнуло друзей и поклонников артиста. Известно, что он отдал свою жизнь, защищая Украину на передовой.

Печальную новость сообщил его коллега Алексей Ковалев из группы "Заводь", написав об этом в своем Instagram.

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По словам Ковалева, о гибели музыканта ему рассказали близкие друзья Состина, которые сами ездили на опознание тела. Отметим, что к моменту смерти ему было 39 лет. Дата его гибели пока неизвестна, но собратья отметили, что за неделю до этого он находился на боевых позициях, выполняя свои военные обязанности.

"Эту боль не передать словами. Один из самых талантливых барабанщиков Украины, который был душой сцены, послом радости и энергии, частью нашей музыкальной истории. Коля был не просто музыкантом, а настоящим другом, который останется в наших сердцах. Спасибо тебе, Коля, за каждый твой ритм, за каждый момент", — написал Ковалев.

Известный музыкант из Харькова погиб на передовой — кем он был - фото 1
Пост Алексея Ковалева. Фото: instagram.com/olekstrong

Что известно о Николае Состине

Николай Состин был частью нескольких известных харьковских групп, включая Darklighter, "Заводь", Ungern и Soom. Его барабанные партии и энергия на сцене сделали его любимцем среди поклонников украинского блэкметала. В августе этого года он добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. После военной подготовки музыкант попал в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду Десантно-штурмовых войск, где и проходил службу.

Его друзья рассказали, что, несмотря на опасность, он оставался оптимистом и верил в победу Украины. Для многих его смерть стала личной потерей, ведь он был не только выдающимся музыкантом, но и добрым и преданным человеком.

Раньше мы писали о том, что на фронте оборвалась жизнь медика Дмитрия Богачева, который в мирной жизни был известным футболистом.

Также мы сообщали, что умер бывший участник группы "Вопли Видоплясова".

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