Умерла супермодель Джорджина Купер.

Джорджина Купер. Фото: Reuters

Ушла из жизни британская супермодель Джорджина Купер. Смерть знаменитости наступила внезапно, во время отдыха в Греции.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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46-летняя знаменитость вместе со своим мужем отдыхала на греческом острове Кос. Внезапно 21 октября ей стало плохо в отеле.

Купер госпитализировали в местную больницу, однако ее состояние становилось хуже. Вертолетом модель доставили на остров Крит, в отделение интенсивной терапии.

В течение пяти дней врачи боролись за жизнь звезды, но, к сожалению, Купер скончалась. Тело знаменитости уже доставили в Великобританию.

Джорджина Купер скончалась. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Как сообщили друзья модели, на ее здоровье оказал серьезное влияние COVID-19. После борьбы с коронавирусом у Купер были проблемы со здоровьем и она часто болела.

За несколько месяцев до трагедии Джорджина вышла замуж. Также e супермодели остался сын-подросток.

Джорджина Купер с сыном. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модельную карьеру Купер начала еще в 13 лет с конкурсов красоты. Настоящий успех девушки принесло участие в клипе Bon Jovi в 15-летнем возрасте. После этого Купер стала появляться на обложках глянца и подиумах известных брендов.

Модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Модель позировала для многих известных британских брендов, в частности Alexander McQueen, Burberry и Stella McCartney, а также была постоянной участницей показов модных домов, включая Armani и Versace.

После рождения сына знаменитость оставила модельную карьеру и посвятила себя семье.

Британская модель Джорджина Купер. Фото: facebook.com/georgina.cooper.779

Напомним, полиция задержала троих подозреваемых в смерти эксучастника One Direction.

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