Смерть В'ячеслава Узелкова - діти боксера почали отримувати погрози

Марина Боржемська з дітьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Після смерті боксера В'ячеслава Узелкова його неповнолітні діти почали отримувати погрози. Шокуючою новиною поділилася колишня дружина спортсмена, фітнес-тренерка Марина Боржемська.

У своєму Instagram знаменитість повідомила про хвилю негативу, з якою зіштовхнулися її діти.

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Смерть боксера привернула чимало уваги до його родини. Зокрема, колишньої дружини та двох дітей — 15-річного Роберта та 12-річої Олівії.

Як повідомила Боржемська, після смерті батька її діти почали отримувати погрози від невідомих людей. Спортсменка обурена, що в деяких ЗМІ почали ширитися неправдиві чутки про її родину, що і спровокувало ці нападки.

"Дорогі ЗМІ, я дуже прошу перестати маніпулювати смертю В'ячеслава Узелкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. Діти. Отримують. Погрози. Ви це розумієте?", — написала Боржемська.

Марина Боржемська заявила про погрози дітям. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, зірка звернулася до коментаторів, які пишуть їй та її дітям негатив.

"Дорогі коментатори, ніхто з вас не знає, що відбувалося у наших стосунках та в нашій сім'ї. Ми розлучилися шість років тому. І кожен пішов своїм шляхом. Краще помоліться за душу В'ячеслава, вшануйте пам'ять людини, яка пішла, і не спрямовуйте свою агресію на тих, хто залишився серед живих. Прошу вас утриматися від маніпуляцій та спекуляцій на цій ситуації", — звернулася Боржемська.

Марина Боржемська звернулася до хейтерів. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, 45-річний В'ячеслав Узелков пішов з життя 9 листопада. Причиною смерті боксера стали серйозні проблеми із серцем.

Раніше син В'ячеслава Узелкова різко відреагував на хейт після смерті батька.

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