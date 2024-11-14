Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Діти В'ячеслава Узелкова отримують погрози після його смерті arrow

Діти В'ячеслава Узелкова отримують погрози після його смерті

14 листопада 2024 12:25
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Смерть В'ячеслава Узелкова - діти боксера почали отримувати погрози
Марина Боржемська з дітьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Після смерті боксера В'ячеслава Узелкова його неповнолітні діти почали отримувати погрози. Шокуючою новиною поділилася колишня дружина спортсмена, фітнес-тренерка Марина Боржемська. 

У своєму Instagram знаменитість повідомила про хвилю негативу, з якою зіштовхнулися її діти. 

Читайте також:

Боржемська звернулася до хейтерів після смерті Узелкова

Смерть боксера привернула чимало уваги до його родини. Зокрема, колишньої дружини та двох дітей — 15-річного Роберта та 12-річої Олівії. 

Як повідомила Боржемська, після смерті батька її діти почали отримувати погрози від невідомих людей. Спортсменка обурена, що в деяких ЗМІ почали ширитися неправдиві чутки про її родину, що і спровокувало ці нападки.

"Дорогі ЗМІ, я дуже прошу перестати маніпулювати смертю В'ячеслава Узелкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. Діти. Отримують. Погрози. Ви це розумієте?", — написала Боржемська.

Марина Боржемська заявила про погрози дітям
Марина Боржемська заявила про погрози дітям. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, зірка звернулася до коментаторів, які пишуть їй та її дітям негатив. 

"Дорогі коментатори, ніхто з вас не знає, що відбувалося у наших стосунках та в нашій сім'ї. Ми розлучилися шість років тому. І кожен пішов своїм шляхом. Краще помоліться за душу В'ячеслава, вшануйте пам'ять людини, яка пішла, і не спрямовуйте свою агресію на тих, хто залишився серед живих. Прошу вас утриматися від маніпуляцій та спекуляцій на цій ситуації", — звернулася Боржемська.

Марина Боржемська звернулася до хейтерів
Марина Боржемська звернулася до хейтерів. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, 45-річний В'ячеслав Узелков пішов з життя 9 листопада. Причиною смерті боксера стали серйозні проблеми із серцем.

Раніше син В'ячеслава Узелкова різко відреагував на хейт після смерті батька.

Також ми писали, що відомий ведучий нарвався на критику після своїх слів про покійного боксера.

смерть українські зірки Марина Боржемська погрози В'ячеслав Узелков

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком