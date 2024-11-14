Смерть Вячеслава Узелкова – дети боксера начали получать угрозы

Марина Боржемская с детьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

После смерти боксера Вячеслава Узелкова его несовершеннолетние дети стали получать угрозы. Шокирующей новостью поделилась бывшая жена спортсмена, фитнес-тренер Марина Боржемская.

В своем Instagram знаменитость сообщила о волне негатива, с которой столкнулись ее дети.

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Смерть боксера привлекла немало внимания к его семье. В частности, бывшей жены и двоих детей — 15-летнего Роберта и 12-летней Оливии.

Как сообщила Боржемская, после смерти отца ее дети стали получать угрозы от неизвестных людей. Спортсменка возмущена, что в некоторых СМИ начали распространяться ложные слухи о ее семье, что и спровоцировало эти нападки.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?", — написала Боржемская.

Марина Боржемская заявила об угрозах детям. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, звезда обратилась к комментаторам, которые пишут ей и ее детям негатив.

"Дорогие комментаторы, никто из вас не знает, что происходило в наших отношениях и в нашей семье. Мы расстались шесть лет назад. И каждый пошел своим путем. Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память человека, который ушел, и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", — обратилась Боржемская.

Марина Боржемская обратилась к хейтерам. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, 45-летний Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября. Причиной смерти боксера послужили серьезные проблемы с сердцем.

Ранее сын Вячеслава Узелкова резко отреагировал на хейт после смерти отца.

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