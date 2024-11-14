Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Дети Вячеслава Узелкова получают угрозы после его смерти arrow

Дети Вячеслава Узелкова получают угрозы после его смерти

14 ноября 2024 12:25
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Смерть Вячеслава Узелкова – дети боксера начали получать угрозы
Марина Боржемская с детьми. Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

После смерти боксера Вячеслава Узелкова его несовершеннолетние дети стали получать угрозы. Шокирующей новостью поделилась бывшая жена спортсмена, фитнес-тренер Марина Боржемская.

В своем Instagram знаменитость сообщила о волне негатива, с которой столкнулись ее дети.

Читайте также:

Боржемская обратилась к хейтерам после смерти Узелкова

Смерть боксера привлекла немало внимания к его семье. В частности, бывшей жены и двоих детей — 15-летнего Роберта и 12-летней Оливии.

Как сообщила Боржемская, после смерти отца ее дети стали получать угрозы от неизвестных людей. Спортсменка возмущена, что в некоторых СМИ начали распространяться ложные слухи о ее семье, что и спровоцировало эти нападки.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?", — написала Боржемская.

Марина Боржемская заявила об угрозах детям
Марина Боржемская заявила об угрозах детям. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, звезда обратилась к комментаторам, которые пишут ей и ее детям негатив.

"Дорогие комментаторы, никто из вас не знает, что происходило в наших отношениях и в нашей семье. Мы расстались шесть лет назад. И каждый пошел своим путем. Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память человека, который ушел, и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", — обратилась Боржемская.

Марина Боржемская обратилась к хейтерам
Марина Боржемская обратилась к хейтерам. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, 45-летний Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября. Причиной смерти боксера послужили серьезные проблемы с сердцем.

Ранее сын Вячеслава Узелкова резко отреагировал на хейт после смерти отца.

Также мы писали, что известный ведущий нарвался на критику после своих слов о покойном боксере.

смерть украинские звезды Марина Боржемская угрозы Вячеслав Узелков

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

13:15 SpaceX выпустила рюкзак для Starlink — какая цена

13:08 Банки переписали курс доллара 14 ноября — сколько стоит валюта

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

13:00 Выплаты украинцам в Чехии — как получить помощь

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:59 ВСУ опровергли информацию об Ильинке и прорыве в Купянске

12:59 На Житомирщине экс-чиновник получал деньги, называясь защитником

12:54 Советник Трампа назвал его цели по поводу войны в Украине

12:53 Часть Одессы осталась без воды — когда включат

12:48 В Кривом Роге прощаются с семьей, погибшей после атаки РФ

13:15 SpaceX выпустила рюкзак для Starlink — какая цена

13:08 Банки переписали курс доллара 14 ноября — сколько стоит валюта

13:00 Выплаты украинцам в Чехии — как получить помощь

12:59 ВСУ опровергли информацию об Ильинке и прорыве в Купянске

12:59 На Житомирщине экс-чиновник получал деньги, называясь защитником

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:54 Советник Трампа назвал его цели по поводу войны в Украине

12:53 Часть Одессы осталась без воды — когда включат

12:48 В Кривом Роге прощаются с семьей, погибшей после атаки РФ

12:40 Новоизбранную главу Нацразведки США критиковал СНБО — детали

12:31 На Харьковщине женщина украла телефон у друга — решение суда

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком