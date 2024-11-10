Слава Дьомін знову згадав про смерть В’ячеслава Узелкова

Шоумен Слава Дьомін. Фото: Instagram/slavademin_official

Після того, як у суботу, 9 листопада, стало відомо про смерть титулованого боксера В’ячеслава Узелкова, шоумен Слава Дьомін опублікував пост про нього. Теле- та радіоведучий згадав про погрози від спортсмена. Через це деякі користувачі соцмереж обурилися відвертостями Дьоміна.

Шоумен не промовчав та відреагував на хейт у свій бік в сторіз свого Instagram.

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Шоумен згадав, що після виходу на початку цього року інтерв’ю з ексдружиною боксера, фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, він отримував погрози. Дьомін зазначив, що Узелков вважав, що весь світ проти нього і боровся в першу чергу із собою.

"У такому випадку я завжди кажу: "Якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то, може, варто зі сторони подивитись на себе?" Бо так можна боротись все життя, а воно (як виявляється) коротке і непередбачуване", — написав тоді Слава Дьомін.

Після цього шоумен почав отримувати повідомлення від користувачів соцмереж, які висловили своє обурення. Вони зауважили, що відписуються від Дьоміна. Теле- та радіоведучому дорікнули — про покійного треба казати або добре, або ніяк. На що Дьомін написав повну версію висловлювання давньогрецького поета і політика Хилона.

"Насправді, сказав: "Про мертвих або добре, або нічого, крім правди", — лаконічно відреагував на хейт Дьомін.

Реакція Слави Дьоміна на хейт щодо свого поста про В'ячеслава Узелкова. Фото: Instagram/slavademin_official

Про В'ячеслава Узелкова

Свій останній бій у професійному спорті Узелков провів у квітні 2012-го. Того ж року В’ячеслав отримав сильний удар по голові, який спричинив інсульт. Весною 2024-го спортсмен повідомив, що переніс операцію на серці.

Отримав інвалідність II групи. Після закінчення кар'єри Узелков працював на телебаченні, спробував сили у політиці, був успішним тренером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 15-річний син В’ячеслава Узелкова прокоментував смерть батька у соцмережах. Також ми писали, що Марина Боржемська відреагувала на смерть ексчоловіка.