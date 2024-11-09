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Відомий шоумен відверто прокоментував смерть Узелкова

9 листопада 2024 19:48
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Слава Дьомін відверто відреагував на смерть В’ячеслава Узелкова
Боксер, громадський діяч В'ячеслав Узелков. Фото: Instagram/uzelkov_official
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

В суботу, 9 листопада, стало відомо про смерть одного з титулованіших українських боксерів В’ячеслава Узелкова. Йому було лише 45 років. На трагедію в родині спортсмена, який мав серйозні проблеми з серцем, відреагував шоумен Слава Дьомін.

Відповідна публікація з’явилась в його пабліку

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Слава Дьомін про смерть В’ячеслава Узелкова

На початку цього року на YouTube-каналі Слави Дьоміна вийшло велике інтерв’ю з ексдружиною В’ячеслава Узелкова, фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Воно набрало чверть мільйона переглядів. Саме це відео згадав у своєму допису Дьомін. 

"Вʼячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив назагал, бо розумів, що це говорить не Вʼячеслав, а його поранена душа", — зазначив Дьомін. 

Теле- та радіоведучий заявив: йому здавалось, що титулований спортсмен тривалий час боровся сам з собою. На думку Дьоміна, Узелков вважав — весь світ проти нього. 

"У такому випадку я завжди кажу: "Якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе?". Бо так можна боротись все життя, а воно (як виявляється) коротке і непередбачуване", — підсумував Слава Дьомін. 

Про смерть В'ячеслава Узелкова на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації боксу в Україні Володимир Продивус. Свій останній бій у професійному спорті Узелков провів у квітні 2012-го. Того ж року В’ячеслав отримав сильний удар по голові, який спричинив інсульт.

Весною 2024-го спортсмен повідомив, що переніс операцію на серці. Після цього він став інвалідом II групи. Після закінчення кар'єри Узелков працював на телебаченні, спробував сили у політиці, був успішним тренером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Марина Боржемська відреагувала на смерть ексчоловіка. Також ми писали, що 15-річний син В’ячеслава Узелкова прокоментував смерть батька у соцмережах.

В'ячеслав Узелков смерть Слава Дьомін Марина Боржемська соцмережі українські зірки

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02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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